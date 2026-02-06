黃國昌當新北母雞　率帥哥美女參選人端政見

台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭”記者會，出席者有新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭”記者會，出席者有民眾黨籍新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨籍板橋區市議員參選人林子宇。（中評社 鄭羿菲攝） 左起黃國昌、陳世軒、林子宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）藍白合還沒喬定，台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌參選起手式開跑，6日偕黨內帥哥美女新北市議員參選人端出“都更三新箭”，當起母雞角色拉抬小雞。



黃國昌表示，新北市面臨人屋雙老的現況，404萬人口中超過65歲以上就有80萬人，超過30年的老屋則有90萬戶，儘管政策使案件量有所提升，但核准的件數遠遠落後建物老舊的速度，他提出效能城市三大策略“都更三新箭”，“都更新幹線”解決效率不足、“都更特攻隊”解決爭議不斷、“容積透明平台”解決資訊不明。



陳世軒指出，有一些海砂屋已經不堪居住，案件卻仍卡住，威脅著市民的安危，今天提出的政見是藉由提升行政效率，捍衛市民的生命財產安全。



林子宇認為，板橋是新北的首善之區，但也是新北的縮影，老屋龐多，更有高達8.9萬的老屋是沒有電梯的老公寓，居住在沒有電梯的老公寓內，更讓高齡者要外出就醫成為挑戰。今天提出的政見，可以說是板橋人的救星，讓老屋重建不再是遙不可及的夢想，讓複雜的產權可以在法規數據化、資訊透明化下得以解決爭端，藉由都更反轉老舊，看見新北新未來。



陳怡君說，中和是新北開發最早的行政區，老屋的數量也非常龐大，因此都更對於中和而言非常重要。目前雖然有都更推動師進行輔導，但案件量最多的中和仍有許多案件都延宕。作為市議員參選人，對自己的期許是成為都更的“監督者”、“協調者”、“補助的爭取者”，加速都更、公開透明，讓都更是可以被監督的。