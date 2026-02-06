謝龍介：藍有對美軍購有版本　綠別急著送錢

藍委謝龍介受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月6日電（記者 張嘉文）針對執政的民進黨持續施壓在野黨，希望在“立法院”新會期能通過新台幣1.25兆的對美軍購特別條例，中國國民黨“立委”謝龍介今天受訪表示，目前國民黨版本的軍購條例正在研議中，我們會有自己的版本，執政黨想要在野通過他們的版本，必須清楚說明每筆預算的計劃。



謝龍介認為，民進黨現在急著要給在野黨壓力，但這筆1.25兆的預算計劃，很潦草、倉促，又很匆忙，到底是急著要向誰送錢？民進黨如果是這樣的態度，會失去台灣人對他們的支持和信心。



由國民黨、民眾黨主導的“立法院”在上會期已連續10次擋下執政黨提出的1.25兆軍購特別條例付委審查，美國有參議員近日發文批評在野黨刪除“國防”預算，讓在野對於來自美方的壓力如何應對受到關注。



謝龍介今天在“立法院”受訪時對此表示，他要請美國的朋友說話客氣一點，台灣人對美國的信任度逐漸在降低，為什麼？因為這些對美軍購預算是說不清楚講不明白，要買什麼東西，我們什麼都看不到，就要掏出1.25兆元，很少人會信服，不但不相信，還會質疑。



謝龍介說，這筆預算中有大概3千500億是事實上的軍購，這是目前比較明確的，有清單。另外有6千億，是對美國的武器商購，但這部分在對美關稅談判上，也沒有抵到台灣對美國的貿易順差。



謝龍介強調，這6千億的商購，要買什麼也都不知道，也沒有計劃，執政黨就匆匆忙忙提出一個計劃，就要在野黨支持且通過。目前就他所接觸的民眾，有90%不分藍綠白，都認為這個要說清楚，1.25兆元是很大的數目，不是125億元，他不懂為何執政黨要這麼急著施壓在野黨。