盧秀燕3月訪美？谷立言：歡迎

盧秀燕與谷立言一同出席產業座談會。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕與谷立言互動。（中評社 方敬為攝） 盧秀燕致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月6日電（記者 方敬為）外傳中國國民黨籍台中市長盧秀燕規劃3月份訪問美國，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言今天到台中與機械業者交流，針對AIT是否掌握盧秀燕訪美訊息，谷立言受訪回應，“我們很歡迎她（盧秀燕）的訪問”。盧秀燕與谷立言同場出席產業座談會，對此未回應，但強調台中與美國的關係非常良好、互動密切，希望未來能擴大合作。



國民黨籍“立法院副院長”江啟臣6日安排AIT處長谷立言（Raymond Greene），參訪台中精科園區，上午赴工具機龍頭“台中精機公司”總部參觀，中午則與相關業者舉辦“中部AI機器人產業發展交流座談會”，盧秀燕也出席致意。



對於盧秀燕規劃訪美一事，谷立言受訪回應，很歡迎，但未證實訪問時程。盧秀燕對此沒有回應，但強調，台中與美國的關係非常良好、互動密切，很樂見谷立言處長短短一周內再次到訪台中，並與地方產業接觸，期待未來能擴大合作面向，讓台中能夠更繁榮、更安全。



盧秀燕特別感謝江啟臣牽線，目前台美關稅談判大概底定，最重要的工作就是向前走、拼經濟，台中有很好的產業基礎，涵蓋高科技、精密機械、製造等產業別，未來將構成AI發展很重要的基礎，台中市是發展AI產業最好的城市，期待未來與美國多元合作，大家一起努力把AI產業，做起來。