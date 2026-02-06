蘇巧慧弱雞變強母雞？陳世軒：看綠初選後整合

民眾黨籍新北市議員陳世軒出席記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 台灣民眾黨主席、新北市長參選人黃國昌6日召開“政見記者會：新北都更新幹線 快速效率三新箭”記者會，出席者有民眾黨籍新北市議員陳世軒、板橋區市議員參選人林子宇、中和區市議員參選人陳怡君。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月6日電（記者 鄭羿菲）2026新北市長選舉藍白合還沒喬定，除台灣民眾黨主席黃國昌先開跑等待後續整合外，民進黨也已徵召黨籍“立委”蘇巧慧參選，勤跑地方行程。民眾黨籍新北市議員陳世軒6日表示，蘇因起跑得早，地方派系整合已完成，已從弱雞成為一隻有影響力的母雞，也能拓展非綠同溫層的市民，逐漸累積的士氣不容小覷。



不過，陳世軒話鋒一轉指出，雖然蘇巧慧已經成為綠營的母雞，但底下的小雞現在面臨初選殺得刀刀見骨，這也考驗著蘇巧慧怎麼處理，才能讓底下的小雞繼續有效整合。



民進黨新北市議員領表、登記從2月4日至10日，每天上午9時至12時，與下午1時30分至5時。領表費新台幣100元，其他登記、民調與保證金費用總計50萬元。



陳世軒表示，他在基層觀察到的現象，過去新北市民只要不是蘇巧慧本選區（樹林、鶯歌、新莊9里），大概都會覺得蘇是弱雞，除因沒有太多市民認識她以外，民進黨內的派系整合也出現問題。過去很多新北市議員參選人、小雞並沒有靠攏，但因為民進黨已及早定於一尊，蘇巧慧起跑得早，現在已經完成派系整合了。



陳世軒說，現在只要蘇巧慧去市場掃街、拜票，所有民進黨的小雞都簇擁著蘇巧慧，蘇巧慧已經從弱雞轉變成一隻有影響力的母雞了。對比之前代表民進黨參選過新北市長的林佳龍、蘇貞昌，他認為蘇巧慧有更大的優勢，因為蘇巧慧有辦法拓展到一些民進黨非同溫層的新北市民，逐漸累積出來的士氣不容小覷。