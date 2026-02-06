海鯤艦今第4次潛航測試　台船：目標6月交艦

海鯤艦6日進行第4次潛航測試。（台船公司提供資料照） 中評社台北2月6日電／台潛艦自造原型艦海鯤艦今天進行第4次潛航測試。台船總經理蔡坤宗表示，海鯤艦潛航測試的深度早已超過潛艦呼吸管與潛望鏡的深度，達“幾十公尺深”，因延遲交艦所產生的違約罰款先認列到6月底，如果提早交艦就可以減少損失。



根據《中央社》報導，台灣國際造船股份有限公司上午舉行媒體見面會。董事長陳政宏表示，海鯤艦會有很多次潛航測試，後續潛航的深度會越來越深，花的時間也會越來越久。



針對媒體報導台船估計6月底前將海鯤艦交艦予海軍，陳政宏說，各界猜測都在合理範圍內，台船會配合海軍的要求。現在就是逾期交艦，所以越早交艦越好。但台船第一次建造潛艦，一定要安全與品質都要達到標準。除了測試的調校，交艦還有很多文件要準備。現在反而是文件的準備進度比工程進度落後一點點。



陳政宏指出，原型艦海鯤艦的主機數量“比較多一點”。好處是備援比較充分，壞處就是管路等系統配套的數量比較多，調校會比較麻煩，維修保養進度有時候會比較慢一點。



總經理蔡坤宗透露，海鯤艦今天進行第4次潛航測試，潛航測試的呼吸管與潛望鏡深度約10至20公尺。海鯤艦目前潛航測試深度早已超過潛艦呼吸管與潛望鏡的深度，達“幾十公尺深”。但無法明確說明目前的測試深度，而做了潛航測試後代表水密性完全沒有問題。



蔡坤宗解釋，淺水潛航和深水潛航的差別在於壓力殼耐壓的問題，壓力殼強度在設計時就有所考慮，只要在設計的深度以內就不會有問題。



至於自造潛艦零組件本土化的議題，蔡坤宗說明，海鯤艦的魚雷管是從“國外”運回來，細節無法對外透露，後續艦的魚雷管都已經本土化，但無法揭露細節。因為會讓廠商擔心承接自造潛艦相關業務，而無法承接中國大陸或是海外訂單。台船在後續艦做了很多努力，本土化的百分比一直在提高，除了降低風險外，也培植本土能量與後續維修能量。



蔡坤宗又說，裝備本土化涉及構型變更對重量還有空間的影響，因為不可能設計到100%雷同，這樣就會變成抄襲。潛艦的裝備還要符合抗震與噪音的條件，也要符合空間和重量的要求。



針對海鯤艦逾期交艦所產生的違約罰款，蔡坤宗表示，每天的罰款是約新台幣19萬元，如果到今年6月底就是逾期交艦約210天，約3800多萬元的罰款。對於預期的損失已經在今年1月事先提列損失。如果可以提早交艦就能減少損失，台船會把安全和品質做好，越早交艦不管對“國家”或是台船都是好事。