蕭旭岑：還原九二共識　台灣人非笨蛋

蕭旭岑與王淺秋。(照:蕭旭岑臉書) 中評社台北2月6日電／甫結束“國共智庫論壇”行程返台的中國國民黨副主席蕭旭岑，今天接受媒體人王淺秋廣播節目“千秋萬事”專訪。針對此次大陸行的相關議題，他在臉書發文指出三個關心的重點。並理直氣壯回應民進黨，“原汁原味的九二共識”，作為兩岸共同政治基礎，有“一中”也有“各表”，至於咬文嚼字玩訓詁學的，不必理他們，台灣人不是笨蛋。



蕭旭岑今天在臉書發文指出，首先，他與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面時，明確還原“原汁原味的九二共識”，以及“一中各表”的精神。既然“各自口頭表述”，就表示有擱置爭議，求同存異的空間，否則何須還要各自表述？



蕭旭岑表示，這也提供從政同志，特別是在地方基層面對民進黨挑釁的戰友們參考，可以理直氣壯回應民進黨，“原汁原味的九二共識”，作為兩岸共同政治基礎，有“一中”也有“各表”，至於咬文嚼字玩訓詁學的，不必理他們，台灣人不是笨蛋。



蕭旭岑說，第二，他當面向王滬寧主席表達台灣人不希望衝突，希望和平解決爭端，也希望大陸正視台灣人的主流民意，獲得王主席正面回應，他表達大陸以和平為首要目標。



蕭旭岑指出，參選同志如果在基層被綠營問到，有沒有反映軍機繞台問題？可以大聲告訴他們，鄭主席和蕭副主席都有明確向大陸表達，台灣人希望和平解決兩岸爭端，而大陸是有善意回應的。民進黨如果做不到兩岸維持對話管道，就別來扯台灣人後腿。



第三，針對民眾黨“立委”李貞秀被“內政部”迫害，蕭旭岑認為是很嚴重的事情。他建議李委員要狀告“內政部長”劉世芳瀆職，因為她用“國籍法”要求李貞秀放棄國籍，是根本錯誤的，因為根據“中華民國憲法”與“台灣地區與大陸地區人民關係條例”，李貞秀是從“大陸地區人民”轉為“台灣地區人民”，根本沒有適用“國籍法”的問題。



蕭旭岑指出，“台灣地區與大陸地區人民關係條例”是特別法，優於普通法“國籍法”，劉世芳硬要錯用法律，壓迫“立法委員”，完全瀆職，未來國民黨如執政，已達移送“監察院”彈劾的標準。



蕭旭岑建議“立法院”要硬起來，保護我們合法產生的“立法委員”。而李貞秀不適用“國籍法”，還有良知的陸委會主委邱垂正知道，只是無力阻止，但是理應瞭解法律的媒體人與意見領袖，不該成為劉世芳的幫兇，迫害李貞秀代表的陸配族群。