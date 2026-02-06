卓榮泰不副署眷改條例　民眾黨團轟帝制

卓榮泰不副署眷改條例，民眾黨團總召陳清龍發文砲轟。（照片：陳清龍臉書） 中評社台北2月6日電／“行政院長”卓榮泰繼不副署《財政收支劃分法》後，卓今日再表明不副署《國軍老舊眷村改建條例》修法，新任的台灣民眾黨“立法院”黨團總召陳清龍痛批，卓再次跨越“憲法”紅線，毀棄權力分立原則，架空代表人民的“國會”，讓“國會”通過的法律變廢紙，這是帝制，不是民主，雙標至此，實在可恥。



陳清龍6日臉書發文表示，依據“憲法”，“立法院”三讀通過的法律，除非依覆議程序否決，否則沒有任何一個“民主憲政國家”的“行政院”院長可以不副署、“總統”可以不公布。



陳清龍說，如果覺得“立法院”三讀通過的法律窒礙難行，正常的程序是提覆議。但如今賴清德、卓榮泰連覆議都懶得提，直接不副署，讓“國會”通過的法律變廢紙，這是帝制，不是民主！



陳清龍批，如果“立法院”三讀通過的法律，賴清德、卓榮泰不高興，就不公布、不副署，這不是獨裁，什麼是獨裁？ 卓榮泰竟還有臉說，這是個案修法，2022年民進黨修《會計法》為“國務機要費”除罪化，才是真正的個案修法，雙標至此，實在可恥。



陳清龍強調，毀棄“民主憲政”的獨裁者，終會遭到民意的唾棄，“立法院”已經提出彈劾程序，呼籲所有“立法委員”勇敢站出來彈劾獨裁賴清德，別再讓“賴世凱”破壞台灣“憲政民主”。