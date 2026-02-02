趙建民：特朗普讓更多國家轉向找中國合作

前陸委會副主委趙建民。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月7日電（記者 張嘉文）美國總統特朗普在2026年一開始就大展拳腳，逮捕委內瑞拉總統馬杜羅，到干預伊朗政權，以及揚言收納格陵蘭島等。前陸委會副主委、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”兼任教授趙建民向中評社表示，對照近來眾多國家前往中國訪問尋求合作，中美在國際場域上的氛圍，起了很大的變化。



趙建民認為，中美顯然出現了明顯不同道路，特朗普相關作為，似乎讓全球更多國家來找中國合作，所以反而幫助中國取代美國霸權地位的進程上，看起來更快一些了，等於特朗普加速了這樣的進程。



近期包括英國、加拿大、芬蘭、愛爾蘭、韓國、烏拉圭領袖陸續訪問中國，預計今年還有更多歐洲及新興國家領袖因經貿和外交需求訪華。



對照中美不同的發展方向，趙建民接受中評社訪問時表示，從政治層面來看，特朗普正明確將中南美洲重新界定為美國的“內院”，反覆操作門羅主義，有學者形容為“唐羅主義”，核心概念就是把中南美視為美國的勢力範圍。他逮捕委內瑞拉總統，近來並持續對古巴施壓，都是這套邏輯下的具體行動。



不僅如此，特朗普對格陵蘭島的態度也顯示出對主權議題的強勢操作，趙建民說，格陵蘭隸屬丹麥，背後牽動歐盟與北約，但特朗普看起來勢在必行，甚至可能以金錢方式吸引格陵蘭居民支持，從實際人口規模來看，並非不可能操作。同時，特朗普不斷提及加拿大，公開稱呼加拿大總理為“州長”，多次暗示將其納為美國一州，這些都已直接觸及主權國家的核心問題。



趙建民強調，這些對主權國家領土的覬覦，使得美國接下來在國際上更難拒絕中方有關於“台灣是中國一部分”的論述。美國的立場因此變得更加困難，無論在政治、道德或論述層面，都會失去高度。



他指出，過去美國在台灣問題上採取所謂“戰略模糊”，但在特朗普一連串行為之後，美國已愈來愈難維持模糊空間，只能朝“清晰化”方向移動，而且是朝向中國所主張的方向來清晰。未來一旦兩岸發生衝突，美國要再宣稱出兵協助台灣，將變得更加困難，不只是實力問題，連道德制高點都沒了。