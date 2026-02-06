蔣萬安：輝達進駐北士科完成議價　年前簽約

台北市長長蔣萬安受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月6日電（記者 莊亦軒）針對輝達首個海外總部將落腳台北市北投士林科技園區T17、18基地，中國國民黨籍台北市長蔣萬安6日出席講座受訪表示，已與輝達完成議價，將繼續推進相關程序，照原規畫於農曆年前簽約。



輝達（NVIDIA）海外總部進駐北投士林科技園區T1718基地案進入最後一哩路，台北市府4日完成此案地上權計劃書及權利金審議，台北市副市長李四川當時表示，接下來將與輝達議價，議價完成就會簽約，可說是此案最後一個程序。



“大安森林公園之友基金會”6日在台北市政府青年局國際會議廳舉辦坂茂建築師“在創作中實踐社會貢獻”演講。普立茲克建築獎得主、國際知名建築大師坂茂（Ban Shigeru），以創新結構與深厚人道精神享譽國際。蔣萬安出席講座前接受媒體聯訪。



在正式演講前，坂茂建築師與基金會簽署合作備忘錄（MOU），象徵雙方攜手推動台灣公共空間與公廁建築品質升級的共同願景，期盼為台灣公共建築開啟嶄新未來。



蔣萬安表示，已經與輝達完成議價，接下來就會繼續推進程序，照原規畫在農曆年前簽約。



坂茂透過介紹其代表性作品與創作思考歷程，並分享超過30年的災害支援經驗，與聽眾深入探討他如何在追求建築創作的同時，落實對社會的真實貢獻，展現建築專業在公共議題與人道關懷上的可能性。