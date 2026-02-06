賴清德外送羊肉爐等慰勞小雪山雷達站軍方

賴清德今天登上3千多公尺小雪山雷達站慰勞軍方。（照片：府方提供） 中評社台北2月6日電（記者 黃筱筠）因農曆春節將至，在偏遠地區、在高山上，仍有一群“國軍”官兵堅守崗位，“總統府”今天表示，為了表達對軍方感謝，賴清德特別登上位於海拔3020公尺、全台第一高的海軍“小雪山雷達站”，親上山巔慰問前線的軍方弟兄姊妹，並特別帶著加熱式的姜母鴨、羊肉爐、泡麵，以及姜母茶、蘋果西打、黑松沙士等登上3千公尺高山，“外送”要給海軍雷達站官兵送上最暖慰問。



農曆春節將近，賴清德近日先後前往“國軍”多處營區、基地視導。賴清德上午前往台中勗勉海軍小雪山雷達站，感謝雷達站官士兵全年無休守護“國家”，保護人民生命財產安全。



賴清德也前往花蓮勗勉“空軍792旅第613營2連”、“海軍海鋒7中隊”及“陸軍花東防衛指揮部”，感謝花防部官兵在去年馬太鞍溪堰塞湖溢流期間，統籌來自各軍種支援的近萬人救災兵力，不遺餘力投入救災工作。



包括“國安會秘書長”吳釗燮、“國防部長”顧立雄、海軍司令蔣正國、艦隊指揮部指揮官吳立平、監偵指揮部指揮官林志豪、小雪山雷達站站長鍾岐宏等亦出席這項行程。



府方表示，賴清德親自登上全台海拔最高的海軍單位“小雪山雷達站”慰勞軍方，考量到小雪山地處偏遠、物資整補極度不易，賴特別準備姜母鴨、羊肉爐、姜母茶、蘋果西打、黑松沙士以及多款泡麵上山，感謝不分晝夜堅守崗位、保衛“國家”的小雪山“國軍”官兵。



此次賴清德慰問的中部地區小雪山雷達站，是標高3020公尺的極高山軍事基地，因為地處高海拔，時常需要面臨寒冷、缺氧、大雪及雷擊等威脅，外在環境辛苦。