藍營彰化謝家姊弟相爭　民眾黨說話了

台灣民眾黨彰化縣黨部今日舉行“九合一選舉提名人介紹會”。（照片：民眾黨彰化縣黨部提供） 中評社彰化2月6日電／中國國民黨彰化縣長提名引發“謝家姊弟”爭議，台灣民眾黨彰化縣黨部今日舉行“九合一選舉提名人介紹會”，縣黨部主委温宗諭於會中再度重申，彰化縣長選舉將朝“藍白合作”方向努力，希望共推最能回應民意期待的人選，透過在野整合延續縣政穩定、推動地方發展。不過他也坦言，目前檯面上已表態參選的人選“要贏還得很拚”，而縣長人選與相關制度遲遲未能拍板，已讓基層與選民感到焦慮。



温宗諭指出，民眾黨主席黃國昌日前曾公開表示，已當面向國民黨主席鄭麗文表達關切，對於國民黨在部分選區的布局與態度，“有時讓人看不太懂是否真心想贏”。溫強調，彰化縣並非沒有條件守下來，在野陣營應盡快釐清紛擾，聚焦推出最強人選，並回到政策、價值與縣政願景的競爭，“這才是民眾真正關心的重點”。



中國國民黨籍“立委”謝衣鳳表態爭取彰化縣長提名，但其弟謝典霖是彰化縣議長，未免遭外界質疑姊弟包辦府會，須有一人退讓。謝典霖日前開箱自家豪宅，即被解讀要斷謝衣鳳的縣長之路。目前姊弟爭議未解。



温宗諭也呼籲，期待藍白雙方能早日達成共識，縣黨部更期盼兩黨主席與地方主委能坐下來好好談，避免整合進程持續空轉。他也轉述基層聲音指出，若整合遲遲沒有結果，地方已開始出現討論，是否力拱黃國昌“御駕親征”參與縣長選戰。



至於基層選舉布局，温宗諭表示，地方民代選戰將採取“兄弟登山、各自努力”的策略。議員提名部分，目前已完成彰化、和美、員林、二林等四個選區，後續將持續尋覓適合人選；鄉鎮市民代表方面，預計提名人數將超過10人，盼能逐步強化地方組織能量。