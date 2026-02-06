新竹市長最新民調　高虹安五成支持度輾壓對手

新竹市長高虹安。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電／2026選戰第一個“藍白合”縣市已確定為新竹市，中國國民黨在新竹市選擇禮讓現任市長高虹安，雖然高虹安尚未表態是否回歸民眾黨，但仍被視為“藍白合”的關鍵範例。民進黨尚未決定人選，目前陽明交大教授林志潔被視為最有可能；此外，時代力量黨主席王婉諭也有意投入新竹市長選戰。根據《TVBS民調中心》最新調查顯示，無論高、林兩人對決，還是高、林、王“三人競逐”，高虹安的支持度皆大幅領先。



《TVBS民調中心》最新民調結果，在高虹安與林志潔兩人對決時，有50%新竹市民支持高虹安，28%民眾支持林志潔，兩人差距超過2成，另有22%則尚未決定。若進一步交叉分析顯示，地區方面，不同地區支持高虹安的比例皆在5成左右，支持林志潔的比例則在27%至30%之間。



年齡層方面，40至49歲及50至59歲民眾支持高虹安的比例最高，超過5成5，與林志潔2成5左右的支持度差距約3成；20至29歲及60歲以上民眾支持高虹安的比例也在5成上下，支持林志潔的比例略低於3成；30至39歲支持高虹安的比例最低，為42%，但仍高於32%支持林志潔，26%沒有意見。



政黨傾向方面，民進黨認同者有83%支持林志潔；國民黨認同者有84%支持高虹安；民眾黨認同者有96%支持高虹安；中立選民支持高虹安的比例為38%，領先林志潔的16%，但尚有46%表示尚未決定。



此外，在2022年新竹市長選舉投票給高虹安的民眾中，有86%仍會支持高虹安，而投票給當時民進黨參選人沈慧虹的民眾，有85%支持林志潔，至於投票給當時國民黨參選人林耕仁的民眾，有62%支持高虹安，僅19%支持林志潔。



至於傳出有意投入新竹市長選戰的王婉諭，若也投入這次選戰，民調結果顯示，高虹安仍獲得近半數48%新竹市民的支持，林志潔支持度為25%，王婉諭支持度則僅為6%，另有20%未表態。顯示王婉諭是否參選，對整體選情影響可能不大。



針對新竹市民對高虹安復職至今的施政表現，民調結果也顯示，有50%新竹市民表示滿意，不滿意的比例為24%。