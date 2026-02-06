學者揭綠營2026選舉新竹市高風險不敢押注

針對2026年新竹市長選舉議題，學者杜聖聰在臉書發文表示看法。(照:杜聖聰臉書) 中評社台北2月6日電／2026年新竹市長選舉，中國國民黨選擇禮讓現任市長高虹安，民進黨人選布局遲未明朗。銘傳大學廣電系主任杜聖聰今天表示，民進黨目前在新竹市面臨的最大困境，是“想徵召、卻沒有人敢放心出來選”，黨內彼此觀望，像是誰都不願意押注的一場高風險賽局。



杜聖聰今天在臉書發文表示，新竹市從來不是穩定的綠營鐵票區。早年大致是“藍六綠四”的結構，2014～2018年在民進黨籍市長林智堅的城市治理品牌與中央氛圍加乘之下，曾短暫拉高到接近“綠五藍四”，但那是候選人形象與全台情緒疊加的高峰，而非板塊永久翻轉。



杜聖聰說，2020年大選中，蔡英文在新竹市大勝韓國瑜，更多是“反韓情緒＋中產跑票”所造就的一次性“綠白合流”，卻被黨內部分人誤讀為綠營基本盤已穩固成形，為後續錯估埋下伏筆。這樣的誤判，遇上綠營在新竹的派系結構，問題被進一步放大。



杜聖聰指出，中央有新潮流、“正國會”、英系、親賴系等不同力量，地方則有以柯建銘為核心的強勢山頭，加上市議員、社團與專業團體各自形成的小山頭，提名市長從來不只是“找一個能贏的人”，而是“誰出線、誰未來說了算”的權力再分配。



杜聖聰說，任何一個潛在人選都很清楚，一旦接受徵召，就等於走進中央派系與地方山頭糾結的戰場，既要背選舉輸贏的責任，又要承擔之後資源與恩怨的壓力，這正是今天大家“不敢押注”的心理根源。



杜聖聰表示，在這種結構下，2022年新竹市長選舉成為一場集中爆發的災難。林智堅被徵召轉戰桃園，對新竹選民而言，這不只是“政績不連任”的技術問題，而是一種“被抽空”的背棄感；隨後論文爭議發展到學位被撤銷，又讓原本建立的誠信資本瞬間崩塌。這種從期待到背叛的心理落差，直接投射到對民進黨用人與誠信的質疑，也一併壓在接班者身上。