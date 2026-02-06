矛盾？綠：黃國昌罵但江啟臣卻熱情邀請谷立言

民進黨中央黨部。（中評社 資料照） 中評社台北2月6日電／藍白在“立法院”杯葛攸關新台幣1.25兆軍購預算的“行政院”版“國防特別條例”，並質疑美國在台協會（AIT）過度介入台灣內政。對此，民進黨發言人李坤城6日表示，當台灣民眾黨主席黃國昌大力抨擊AIT的同時，其“立院”戰友中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣卻熱情邀請AIT處長谷立言赴台中參訪產業並進行座談，顯見在野陣營內部對於美方立場的認知存在巨大矛盾。



他強調，政治人物不應以個人政治利益傷害“國家”整體利益，以錯誤資訊誤導民眾，甚至不惜採取“外交”上的冒進言論，延誤台灣提升防衛能力的關鍵時機。



李坤城表示，美國國務院已公開支持該項1.25兆元的軍購預算，美方多位參、眾議員亦不分黨派指出，台灣在野黨的封殺舉動將削弱“國防”實力，並釋放台灣無自我防衛決心的錯誤訊息。



李坤城呼籲，在野陣營應順應強化“國防”自主的民意，讓軍購條例於新會期順利付委討論，政治人物不應以個人政治利益傷害台灣整體利益。



李坤城指出，針對“國防”預算案，民眾黨主席黃國昌日前批評AIT“與華府立場落差大、過度介入台灣內政”。前主席柯文哲更宣稱“會跟華盛頓直接溝通”，試圖藉由貶低AIT的代表性來混淆視聽。然而，美方隨即以正式行動打臉此種說法，美國國務院在美東時間2月4日正式回應：“一如國務院與AIT多次公開聲明，我們也已向台灣方面明確表示，歡迎台灣宣布400億美元（約1.25兆新台幣）的特別‘國防′採購預算。”



李坤城重申，和平要靠實力，自助而後人助。希望不論是民眾黨還是國民黨，都能審慎考慮，共同支持“國防”，理性審查預算，避免讓國際友人質疑台灣自我防衛的決心。