中評專論：綠卡兩岸觀光　台灣偏鄉悲歌

台官方對陸客來台設下門檻。(中評社 資料照) 中評社台北2月7日電（評論員 林淑玲）閩南語有句俗語“先顧腹肚，再顧佛祖”，意思是先填飽肚子，再來處理信仰的事。台灣貧富懸殊，觀光業面臨空前困境，陸客要來，綠卻設下門檻，民間強烈期待台官方“先顧腹肚，再顧佛祖”。



彭博近日一篇報導點出，“台灣AI熱潮造就更多有錢人，貧富差距也更嚴重”很多人在網上分享。2025年台灣人均GDP達3萬9477美元，官方不斷宣揚其執政成績，但根據官方統計，待遇較優的勞工在整體受僱員工845.7萬人之中，只約占17%、約145萬人。與出口主力產業沾不上邊的勞工薪資遠遠被拋在後面，更有不少低薪產業月薪僅新台幣3、4萬元左右，在都會區生活都成問題。



前“立委”郭正亮就點出，2025年台灣人均GDP第一次超過韓國，韓國人均GDP比台灣少1000美元，可是人均年收入，韓國遠高於台灣。台灣是全世界GDP折算“國民所得”最低的。



2025年台灣全年經濟成長率8.63%，寫2011年來15年新高，領先韓國、新加坡等。但高薪族主要集中在科技、金融等產業，能照顧到大量就業人口的觀光業卻成了“慘業”。



根據台灣“觀光署”日前公布的2025年觀光人數統計，出境旅遊人次高達1894萬4436人次，來台旅客為857萬4547人次，推估觀光產值逆差高達新台幣7000億元。台灣人瘋出境旅行，台灣觀光業者卻等嘸人，面積比台灣小很多，衹有750萬人口的香港，根據港府文化體育及旅遊局的資料，2025年訪港旅客高達4990萬人次，將近是台灣的6倍。



在台灣觀光業如此困難情況下，台官方日前宣布“目前香港、澳門旅遊警示仍維持橙色燈號，建議避免非必要旅行。”事實上，港澳並無任何問題，這是台官方欲阻止台灣民眾赴港澳措施。但港澳遊客佔來台旅客的第二位，去年有131萬人次，佔來台旅客的15%左右，僅次於日本，是送錢來給台灣的大戶。



若港澳祭出對等，全年來台旅客857萬減掉港澳的131萬，從飯店到西門町賣楊桃汁的商店，很多業者都要掛了。台官方在發布港澳為橙色燈號時，有多替業界想想，萬一被反制怎辦？