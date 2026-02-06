台鐵賣便當年賺8億餘元　客運量創新高

即使票價調漲，台鐵全年度客運收入仍達新台幣207.33億元。（台鐵臉書） 中評社台北2月6日電／台鐵公司在前年初公司化、去年6月底調漲票價，平均漲幅約26.8%，並陸續推出多款台鐵便當。台鐵公司6日公布去年營運狀況，客運收入新台幣207.33億元創新高，並預期現金流今年會轉正、盈餘估達17億元。台鐵董事長鄭光遠指出，轉型改革已見曙光。



台鐵6日召開新春記者會，公布2025年相關數據，其中便當收入相當亮眼。台鐵總經理馮輝昇提到，2025年便當收入達8.76億元，比起2024年成長9%，文創商品也有成長，收入6886萬元比2024年成長15%，創新高。而2025年的平均每日客運量達到66.51萬人次，運量突破歷史新高。客運收入達207.33億元，預計今年現金流轉正，盈餘估達17億元。



馮輝昇預測，台鐵公司開源節流、加上政府補貼，今年很高機率可達成現金流轉正，預計2028年整體可轉虧為盈。



台鐵去年6月調整票價，台鐵董座鄭光遠在記者會上提到，按照理論，運量應該要減少。但台鐵不減反增，從2025年年6月23日至年底，運量增加1.26%，營收增加33.7%，顯示通勤族仍有搭乘台鐵的需求。