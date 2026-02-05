高雄豪宅預售冷　賴碧瑩：要等台積電完工

屏東大學不動產經營學系教授賴碧瑩。（中評社 資料照） “國城定潮”位於高雄市前鎮區中華五路，樓高41層，共187戶住家與12戶店面。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月7日電（記者 蔣繼平）高雄豪宅預售市場冷吱吱，2025年一戶都沒賣出引發熱議。屏東大學不動產經營學系特聘教授賴碧瑩向中評社表示，主要是高雄豪宅市場需仰賴外地的人進來買、高科技業客群目前都還在竹科、台北，大老闆們進行產業布局需要維持現金流，要等台積電都完工、人都進駐，目標客群才會移進來。她認為，豪宅市場只看一年不準，且豪宅建商也都等得起。



台灣房屋集團根據“內政部”實價資料統計，2025年高雄預售及成屋豪宅王排名。結果顯示，全年度除了一筆預售店面交易，其餘總價超過新台幣4千萬元以上預售豪宅交易全部掛零，為近5年來首見。



雖然預售豪宅掛蛋，但成屋豪宅方面，亞灣區指標“國城定潮”，以38樓戶每坪65.04萬元，成交總價約1.1億元，榮登高雄2025年豪宅王寶座，“遠雄THE ONE”，“皇苑御之苑”、“皇苑國際館”、“雄崗信義美術館”也都名列前五。



對此現象，屏東大學不動產經營學系特聘教授賴碧瑩向中評社表示，高雄有錢人本來就有大房子住了，最早期都在園山路（澄清湖附近）那一帶，或者在美術館特區已經買房了，除非有要換屋打算，但一般都是二代才會有此需求。



賴碧瑩表示，這不是說高雄沒買氣，而是高雄豪宅應該定調給誰用的問題，譬如給大老闆、高科技業者、成功的社會人士，以高雄來說，這群本地人都有房了，會來買的一定是之後移進來的人。



賴碧瑩表示，意思是高雄豪宅市場是仰賴外地的人進來買，但會進來的是誰，這沒有辦法抓很精準，所以市場上才會沒有成交，原因在這裡。

