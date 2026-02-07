江啟臣拚台中提名　合體谷立言釋放訊號

江啟臣邀請谷立言與台中產業界座談。（中評社 資料照） 中評社台中2月7日電（記者 方敬為）中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣6日邀請美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）到台中與產業界座談，江此舉展現外交能力，對外釋放與美方關係良好的訊號，同時藉此獲得產業代表青睞，兩大優勢與黨內競爭對手、“立委”楊瓊瓔做出區隔，力拼參選台中市長提名。



2026台中市長選舉，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨則陷入楊瓊瓔、江啟臣“姊弟之爭”僵局，引起基層焦慮。近期兩人持續勤跑基層，爭取民意支持。



值得注意的是，江啟臣除了例行性的掃街拜票、出席地方建設會勘等行程，也發揮其“立法院副院長”身分的長處，展現外交能力，6日邀請谷立言到台中參訪“精科園區”，先後赴工具機龍頭“台中精機公司”總部參觀，再與相關業者舉辦“中部AI機器人產業發展交流座談會”。



江啟臣一口氣將選舉有利兩大要件集結在一起，分別是對美關係，以及爭取產業界的青睞。江啟臣選在美台關稅談判底定後，安排谷立言到台中牽線產業界與美國的經貿合作，對業界釋放利多，若能取得企業代表認同，江啟臣的初選必然有所益處，同時與美國關係密切，也普遍在選民認知中呈現正面觀感，這些都是楊瓊瓔所沒有的加分項目。



先前傳出2月6日國民黨中央黨部要展開台中市長提名二次協調，但最終並無協調會，而是直接公布台中市長提名辦法，確定將以民調結果作為提名依據，勝出者提名。



根據辦法，民調將委託3家機構執行，由江啟臣、楊瓊瓔各指定1家，第3家由2人共同推薦，並依照黨內提名機制，依“政黨對比”（佔85%）與政黨互比（佔15%）的總和計算。江啟臣正巧在提名辦法出爐之際，展現外交實力，並攏絡產業界，箇中策略，可見一斑。

