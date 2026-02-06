中評關注：李貞秀案台官方為何只喊話不出手

李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電（記者 鄭羿菲）陸配身份的台灣民眾黨籍“立委”李貞秀近期成為朝野攻防焦點，“內政部長”劉世芳以《“國籍法”》主張要求中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜處理，韓目前不予理會，遭抹紅攻訐。民眾黨則觀察，頒發當選證書的“中選會”與“內政部”見解不同，恐與綠至今無法政治掌控“中選會”有關。



李貞秀3日宣誓就職，成為台灣史上首位陸配“立委”，但也成為首位還未上任，解職風暴就纏身的“立委”。劉世芳不斷以《“國籍法”》第20條主張李貞秀並未完成全部就職手續，把球丟給韓國瑜，要求韓解職李。從政治上解讀，綠要求韓國瑜的動作或有兩大劇本。



一、藉由韓國瑜不解職李貞秀的作為，以老招式抹紅韓、抹紅國民黨。其實，“內政部”早已行文“立法院”，要求提供李貞秀去年赴陸申請放棄原國籍的相關文件影本，但“立法院”至今未提供，看起來韓國瑜並不想配合劉世芳演這一出政治戲碼，而韓國瑜扛在前頭，也招致綠營抹紅攻訐。



二、依法陸配並不是“外國人”，“立法院”肯定拒絕以違反《“國籍法”》之名解職李貞秀。況且若韓國瑜配合劉世芳，等於讓綠營有“借刀殺人”製造藍白裂痕的空間，畢竟前民眾黨主席柯文哲日前的口不擇言，已讓藍營基層憂心2026藍白合的進程，而若李貞秀遭韓國瑜解職，白營基層恐怕也無法接受。



對於“內政部”不斷喊話要求韓國瑜拉下李貞秀，為何沒請“中選會”收回她的當選證書，即可解套？



民眾黨即質疑，“中選會”與“內政部”對此案見解不同，也讓外界好奇。其中緣由在於“中選會”目前只剩4名委員，無法召開會議決議，就連發布6位民眾黨不分區“立委”遞補當選人名單公告，也是要之後召開委員會議追認。