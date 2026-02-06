劉世芳走極端路線　為年底選舉添柴火？

劉世芳在兩岸議題都衝在第一線。（中評社 資料照） 中評社台北2月7日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀陸籍議題延燒，民進黨內以“內政部長”劉世芳為指標帶頭力衝此議題，一再遊走“兩國論”的論述邊緣。劉世芳身為新潮流大姊，在2020黨內初選蔡賴之爭時，被認為是傾向挺賴。現在劉衝鋒陷陣在第一線，激化兩岸對立，背後很可能代表賴清德默許，力催“抗中牌”，要為年底縣市長選舉添柴火。



劉世芳過去擔任高雄市副市長與當時市長陳菊關係密切，被視為新潮流菊系，也深獲賴清德信任，自從賴上任後任命劉當“內政部長”，劉幾乎在所有兩岸議題擔任頭號旗手，非常多發言都充滿爭議，但最後都沒有下台，被認為後台過硬。



例如：強力推動全台“中正路”、“經國路”改名，稱地方首長勿以經費為由“偽裝”不推動，點名台北、桃園、台中等威權遺緒較多，引發藍營縣市反彈，此事發酵之後，最後由“行政院長”卓榮泰出來踩煞車；網紅陸配亞亞等發言被劉世芳認為有武統嫌疑，撤銷多位網紅陸配依親居留許可並限期離境。



尤其最近台灣民眾黨不分區“立委”、陸配李貞秀的陸籍議題，劉同樣站到第一線開戰，除了要求“立法院長”韓國瑜要撤銷宣誓就職外，還揚言要尋求“憲法法庭”裁決，屢屢發言都遊走在“兩國論”的邊緣，連陸委會主委邱垂正提到要陸配放棄陸籍目前執行有困難，也沒有看在眼裡。



劉世芳發言底氣十足，許多爭議事件都沒有讓她下台，顯然獲得賴清德默許發動意識形態，操弄“抗中”氛圍。尤其年底縣市長、縣市議員選舉在即，賴清德目前政績並不顯著，要怎麼拿下年底選戰勝利，除了靠敵軍分裂之外，操作“抗中”議題希望獲取政治紅利。



“賴政府”刻意凸顯李貞秀陸籍議題，甚至還讓獨派團體出面召開記者會，要求處理李貞秀陸籍問題，獨派出手同樣是要持續這個議題的熱度，凸顯台灣民眾黨是“親中”政黨，不希望民眾黨搶到綠營選票。獨派團體力挺賴清德，只要賴方面要求，獨派出面開記者會，營造內外呼應，讓劉世芳更有後盾發揮這個議題，強力鎖定李貞秀甚至民眾黨。