黃奎博：中美融冰　賴清德有壓力

政治大學外交系教授黃奎博。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月23日電（記者 鄭羿菲）展望未來一年中美關係，政治大學外交系教授黃奎博接受中評社訪問表示，中美領導人之間的關係持續良好，且導致雙方政府對政府的關係在融冰中，但美國仍將中國視為全面性的競爭者，深層結構並沒有明顯改變。即便中國對美國表達“謹慎處理”對台軍售，但大方向上美國應該會持續推動對台軍售，若短期有變化的話，可能是在軍售品項、數量上調整、減少。



黃奎博說，2026年的兩岸關係不會有太多變化，由於賴清德的民調不是那麼強，仍持續會走“抗中”路線，但在中美共管台海、中美共同目標是避免台海產生進一步衝突的情況下，賴清德在“抗中”路線上會有局限性，今年元旦談話，賴在兩岸上著墨不多，看起來是有壓力的。



黃奎博，美國馬利蘭大學政府與政治系博士，歷任台“外交部”研究設計委員會主委、政治大學國際事務學院副院長、中國國民黨副秘書長（督導大陸部、國際部）、台灣民主基金會董事及副執行長，現為政治大學外交學系教授、對外關係協會秘書長、啟思民本基金會董事執行長。



黃奎博向中評社表示，因為特朗普的高度不可預測性，在未來一年的中美關係要比較保守地看，中美領導人之間的關係，基本信任還是存在，但還沒拓展到明顯改變中美關係的本質。主要是美國仍將中國視為全面性的競爭者，在美國無法感到世界霸權地位是安全的前提下，特朗普政府應該會持續希望中國減緩發展的勢頭。



黃奎博說，中國要克服經濟發展放緩的問題，需要靠更快速、更強勁的經濟成長才行，但只靠毛利小的基礎工業商品貿易是無法辦到的，最後仍要走到高科技產品、工業尖端產品才會有競爭力。但對美國來說，這代表是繼續挑戰美國，這樣的結構矛盾還在的話，中美關係的改善只會是表面融冰，對深層結構並沒有明顯改變。



黃奎博指出，即便中國對美國表達“謹慎處理”對台軍售，但大方向上美國應該會持續推動對台軍售，繼續出售將台灣“刺蝟化”的武器系統，這不只符合美國希望盟邦與夥伴自立自強防衛自己，也是美國軍工複合體的重要資金來源。不過，短期內若有變化，第一個可能是美國原本口頭承諾將出售的武器系統不受影響，但暫時不會有再多的硬體出售；第二個可能是美國會在已承諾的清單內，找借口略加調整、減少，類似2021年至2022年原本要售台的M109A6自走砲案。

