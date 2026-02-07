高雄藍白合？柯志恩指3議員選區有合作空間

藍委柯志恩7日在高雄受訪。（中評社） 藍委柯志恩7日上午前往高雄肉豆公市場及瑞興市場發放春聯，攤商送上鳳梨祝賀好彩頭。（中評社） 藍委柯志恩7日上午前往高雄肉豆公市場及瑞興市場發放春聯，與攤商互動熱絡。（中評社） 中評社高雄2月7日電（記者 蔣繼平）2026高雄市長選戰由綠委賴瑞隆對決藍委柯志恩。民眾黨主席黃國昌日前喊出在野黨最大戰略目標是“打下高雄”，有關進一步的在野合作，柯志恩7日指出農曆年後將展開三階段議員選區提名，有3個選區存在與友黨合作空間，力求凝聚最大票源。



民眾黨主席黃國昌3日接受媒體專訪時說，在野黨最大戰略目標是“打下高雄”。對此，柯志恩也認為藍白一定要合，因為高雄盤勢綠營比藍營強，唯有在野團結，才有機會贏得勝選。外界持續關注高雄怎麼“藍白合”。



針對國民黨在高雄的議員提名進度，身兼高雄市黨部主委的柯志恩7日表示，國民黨將於農曆過年後，成立9人提名小組，決定議員參選人，會以非常科學方法，也就是依高雄在2022年地方選舉及2024大選得票率來估算，每區可以提名多少人。



柯志恩進一步指出，市黨部目前對各區數據均有掌握，未來有3個選區與友黨有合作空間，但第一波將先提名沒有爭議的議員，後續接著有第二波、第三波，請支持者不用太焦慮。



媒體持續追問柯志恩口中的“友黨”是否為民眾黨，柯志恩表示，有可能是民眾黨或無黨籍，因為市長選舉希望凝聚最大票源、最大公約數，一定會用過去得票率做出提名選擇，預計會有三波提名作業。



柯志恩7日上午由國民黨籍議員曾麗燕、陳麗娜、鄭安秝陪同前往鳳山與前鎮交界的肉豆公市場及瑞興市場發放春聯，不少民眾主動加油打氣，攤商也送上蘿蔔、鳳梨祝賀好彩頭。