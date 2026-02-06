林子宇：憂台灣從中美博弈籌碼變成交易商品

前台灣民眾黨國際部主任、新北市議員參選人林子宇。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月9日電（記者 鄭羿菲）針對中美領導人4日晚間通話，中方要求美方“務必慎重處理對台軍售問題”。前台灣民眾黨國際部主任、新北市議員（板橋）參選人林子宇接受中評社訪問表示，若陸方已明確放上談判桌，美方希望促成美國總統特朗普4月訪華，不排除調整對台軍售的可能性。她也憂心台灣正從中美博弈的籌碼，轉變為中美的交易商品。



1月曾隨民眾黨主席黃國昌訪美的林子宇說，其實可以感受到美國政界的對中氛圍已走向緩和，中美領導人的通話更證明熱線從沒中斷過，中美雙方的交流是好事。反觀，台灣應思考如何不要成為“Trouble Maker”。她也憂心台灣正從中美博弈的籌碼，轉變為中美的交易商品，現在美國對台灣感興趣的有二，一是半導體產業、一是軍購特別預算，這兩者是否建立在過去台美強調的民主價值？有待商榷。



民眾黨主席黃國昌1月11日至14日率團快閃訪美，拜會美國貿易代表署、美國國務院、AIT全球總部與美國戰爭部等政府機關，隨團人員有包括現任白委王安祥、“立法院”黨團主任陳智菡、前國際部主任林子宇。



林子宇，美國南加州大學公共政策碩士，曾任前台北市長柯文哲市長室聘用研究員，專責涉外事務、民眾黨國際部主任、發言人、黃國昌板橋服務處主任，現為民眾黨新北市第五選區（板橋）議員參選人。現年30歲的林子宇，也因外表出眾，被外界稱為“四大金釵”之一。



林子宇表示，1月訪美，可以感受到中美關係正走向緩和，其實中美關係向來都是既競爭又合作，取決於中美雙方領導人對某項議題看重的程度有多少，而從早先傳出特朗普預計4月訪華時，就可以感受到中美希望加強溝通，緩和彼此氛圍的態勢正被推進。



林子宇說，中美此次領導人通話，中方希望美方“慎重處理對台軍售”，這一點都不令人意外，但這顯然與特朗普對於對台軍售的想像有所衝突，現在距離特朗普4月訪華的時間其實並不多，以特朗普的個性會不會有所調整，目前不可而知，但陸方已做出明確的需求，放上談判桌上來講的話，若美方希望促成此行，恐怕也不排除會有調整對台軍售的可能性。



林子宇指出，台灣需要思考的是，如何不讓自己成為中美交易中的商品，而成為平衡雙方的力量，這才是執政黨需要審慎思考，甚至主動與願意與台灣站在一起的其他民主夥伴討論。在軍購預算、對等關稅的議題上，對民眾黨、對任何台灣的政黨來說，都應該記清楚我們是幫台灣人民服務，怎樣才是對台灣最好的方式，應該是政黨之間的對話議題。台灣不應該站隊中美任何一方，反而應該清楚地把台灣所需告訴中美雙方，降低誤判才是最高原則。