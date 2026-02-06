中評關注：縣市長提名紛爭考驗鄭麗文威信

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台中2月9日電（記者 方敬為）年底縣市長選舉，中國國民黨目前仍有多個縣市陷入難產，反觀民進黨縣市長選將幾乎底定，藍營基層因此焦慮，尤其新北市、台中市以及人口最大縣彰化縣的提名亂象連連，當中涉及地方派系與現任接班勢力的紛爭。據了解，黨主席鄭麗文不願得罪任一方，所以提名時程一再拖延，地方已有對鄭“缺乏決策魄力”的不滿，是否影響其威信，值得觀察。



國民黨年底縣市長選舉，在大環境對民進黨相對不利的狀況下，加上藍營目前共有14個執政縣市，掌握行政資源，選情看好，但隨著綠營各縣市長選將陸續就位，藍營提名效率卻聲聲慢，尤其是9個連任屆滿的縣市長提名，有不少陷入障礙，都使得藍營選情出現變數。



當中新北市、台中市2個“直轄市”，以及人口最大縣彰化縣的首長提名格外受到關注。新北市陷入副市長劉和然與台北市副市長李四川之爭，前者是新北市長侯友宜培植的接班人選，但在政治能量與實力有待強化，也因此李四川浮現檯面，有待黨中央出面協調。



台中市長選舉方面，民進黨已確定由“立委”何欣純出戰，國民黨則包括“立法院副院長”江啟臣、“立委”楊瓊瓔爭取提名，並在1月16日進行首次協調，雙方無法共識，宣告破局，預計2月6日黨中央公告提名辦法，將在3月底已民調方式定奪，但隨後又因為原先協議內容是不對外告知民調時程，黨中央卻違反相關規定，引起江陣營不滿，有待平息紛爭。



彰化縣長選舉，國民黨內包括“立委”謝衣鳯、前彰化副縣長洪榮章、前“立委”柯呈枋表態爭取提名，當中謝衣鳯的呼聲最高，但因為其胞弟、彰化縣議會議長謝典霖仍表態連任議長，陷入彰化縣府會可能被謝家姊弟“包辦”的爭議，有待謝家內部協調，相關爭議未解，也導致國民黨彰化縣黨部無法啟動縣長提名初選機制。

