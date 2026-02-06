中評鏡頭：台中年貨大街　大陸小吃熱門

天津路年貨大街，人氣爆棚。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月9日電（記者 方敬為）台中市歷史悠久、規模最大的“天津路年貨大街”6日起開賣，為期10天，匯集800個攤位，除了傳統年貨、當地成衣業者販售，還有許多美食小吃攤商前來搶商機，當中有許多從大陸社群紅到台灣的小吃，包括烤梨、缽缽雞等，儘管價錢與大陸比貴了幾倍，還是吸引許多消費者購買品嘗。



被譽為“台中五分埔”的天津路服飾商圈，年度重頭戲“2026天津路年貨大街”自今2月6日起至2月15日止，連續10天於天津路二段登場。今年活動以“天馬盈門，津添財氣”為主題，結合限量紅包福袋、滿額抽好禮、捷運合作抽獎及精彩舞台展演，現場瀰漫年節熱鬧氛圍。



此外，天津路年貨大街不衹有傳統年貨，還變身美食天堂，有許多小吃攤商進駐搶商機，更有許多是從大陸社群紅到台灣的小吃，包括烤梨、缽缽雞，一碗烤梨要價新台幣100元，缽缽雞一串則要新台幣15元，都比大陸當地價格貴了幾倍，但仍有民眾願意買單嘗鮮。



經發局長張峯源指出，天津路服飾商圈30多年來陪伴無數市民迎新送舊，是中台灣最具代表性的服飾街之一，不僅承載濃厚的年節記憶，也展現台中商業的活力與韌性。今年活動加碼推出限量500份“紅包福袋”，民眾只要花新台幣100元即可購得，並有機會抽中55吋液晶電視、寶馬兒童電動車及高額購衣券等好禮；活動期間於會員店家單筆消費滿300元，還可參加總價值高達60萬元的抽獎活動。

