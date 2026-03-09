李其澤：中美進入大交易時代　牽動台海天平

彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤。（中評社 資料照） 中評社彰化3月9日電（記者 方敬為）對於台灣議題在中美領袖早前2次通話中被提及，彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授李其澤接受中評社訪問表示，中美敲定了美國總統特朗普4月訪華，也勾勒出一幅令台灣不安的交易圖景。中國大陸以擴大美國大豆、石油與天然氣採購，換取華盛頓在台灣議題上“慎重行事”的承諾。對台灣而言，這是中美“大交易時代”來臨的警鐘。



李其澤，德國柏林洪堡大學（HumboldtUniversity）國際政治學博士，曾任“總統府國家安全會議”研究員、“教育部國際及兩岸教育司”秘書，現任彰化師範大學公共事務與公民教育學系副教授。研究領域包括國際關係、兩岸關係、外交政策、國際政治專題研究、國際政治與現勢、全球治理等。



有關中美領袖在2025年11月24日以及今年2月4日兩次通話中，都有觸及台灣議題，李其澤表示，特朗普的外交邏輯從來不是意識形態，而是資產負債表。換言之，當台灣出現在話題中，值得關注。可以發現，特朗普在其社交媒體Truth Social上發文炫耀採購數字，本季2千萬噸、下季2.5萬噸，就是這種“交易型現實主義”的活廣告。



李其澤提到，2026年適逢美國建國250周年，特朗普急需亮眼的經濟數據為中期選舉護航。中方則精準地捕捉了這個需求，以經濟甜頭將中美關係焦點從對抗拉回談判桌。然而，甜頭的代價是什麼？“美方務必慎重處理對台軍售問題。”這句話在交易邏輯下，意味著台灣的安全正被標上價碼。



李其澤說，這場交易並非偶發，而是自去年10月釜山峰會以來G2體制的最新運作。當特朗普在釜山高呼“THE G2 WILL BE CONVENING SHORTLY!”時，他復活了一個被華盛頓棄用十餘年的概念。但今天的G2已非伯格斯坦2005年設想的全球經濟治理框架，也非布里辛斯基2009年倡議的共同管理機制。特朗普的新G2是“交易型的而非制度型的”，是“排斥性的而非包容性的”，是“權力導向的而非規範導向的”。

