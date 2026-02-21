西方領袖頻訪華　劉燈鐘：國際關係結構轉變

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月23日電（記者 方敬為）針對西方及南方國家領袖近期接續訪華，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，這並非單純的經貿往來，而是象徵著“美國霸權衰落”與“國際關係多極化”的結構性轉變，各國正試圖在美中博弈的夾縫中，尋求更符合自身國家利益的“外交自主”。



劉燈鐘，政治大學國家發展研究所法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



從2025年下半年至2026年第一季，國際掀起了一波“訪華潮”，包括法國、德國、阿根廷、韓國、愛爾蘭、加拿大、英國等領袖頻繁與中方接觸。



劉燈鐘表示，這股訪華熱潮的背後，首先反映了國際社會對“讓美國再次偉大”（MAGA）政策的焦慮與避險心態。自從特朗普重返白宮以來，美國外交政策展現出強烈的單邊主義色彩，其核心邏輯僅聚焦於美國自身的國家利益，而鮮少顧及傳統盟友的處境。無論是針對鄰國加拿大、墨西哥施加的政治壓力，甚至是將盟友視為地緣政治的棋子或代理人，都讓西方陣營感受到前所未有的離心力。



他指出，美國過去作為世界霸權的“老大哥”地位，是建立在提供公共財與安全承諾之上，但如今美國頻繁退出聯合國轄下組織、拒絕履行國際義務，甚至以關稅大棒揮向盟友，這種尖銳且不友善的態度，迫使原本依附於美國保護傘下的歐洲與亞洲國家，必須重新思考生存之道。



在此背景下，劉燈鐘認為，中國穩定的外交姿態，恰好為這些國家提供了另一種選擇。儘管中國是世界第二大強國，但在與各國互動時，並未採取美國式的霸權控制或“非黑即白”的選邊站壓力。相反地，中國政府展現出相對平和、務實且友善的態度，願意投入更多時間與耐心經營雙邊關係。



他說，對於許多深受美國保護主義與單邊制裁之苦的國家而言，中國穩定的外交政策宛如一顆“定心丸”。尤其在特朗普政府高築關稅壁壘之際，中國龐大的市場與製造業供應鏈，成為各國無法忽視的經濟腹地。

