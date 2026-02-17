劉燈鐘：鄭麗文強化經營兩岸能凝聚藍營支持

金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月19日電（記者 方敬為）針對國共兩黨睽違10年再次透過智庫交流，金門大學海洋與邊境管理學系副教授劉燈鐘接受中評社訪問表示，中國國民黨在鄭麗文主席的領導下，強化經營兩岸關係，同時也維持與美國的關係，彰顯國民黨與民進黨不同之處。他認為，過去藍營懼怕被綠營抹紅，迴避兩岸議題，反而越難以與綠營做出區隔，導致支持流失。鄭麗文勇於任事，更能凝聚支持。



中國國民黨副主席蕭旭岑2日至4日率智庫團訪陸，成員包括“國政基金會”副董事長李鴻源、國民黨研考會主委兼大陸事務部主任張雅屏、國民黨政策會副執行長楊永明與40位專家學者，3日出席國共智庫交流論壇。智庫論壇達成包括“推動恢復兩岸人員往來正常化”、“加強兩岸新興產業領域合作”、“探索兩岸醫療康養合作新路徑”、“深化兩岸環保領域交流合作”、“強化兩岸防災減災合作”等5個面向、15項共同意見，成果豐碩。



劉燈鐘，政治大學“國家發展研究所”法學博士，現任金門大學海洋與邊境管理學系副教授、中華卓越青工總會會長。研究專長包括中國大陸研究、兩岸關係、政黨與選舉、國際治理。



針對國共睽違10年重啟交流，劉燈鐘認為，是“天時、地利、人和”三方俱足的戰略必然性。在當前地緣政治風險急遽升溫的時刻，國民黨此舉不僅是為了黨的發展，更是在險峻的台海局勢中，重新扮演起關鍵的“安全閥”與“避風港”角色。



劉燈鐘說明，此次交流的“天時”背景極為關鍵，自去年以來，全球地緣政治衝突不斷，台海更被國際社會視為潛在的火藥庫，兩岸關係的僵局始終未見緩解。正值歲末年初、展望馬年新局之際，國民黨選擇在此刻前往大陸交流，不僅切中了緩和緊張局勢的迫切需求，更在時間點上展現了高度的戰略定力。尤其在美國總統特朗普重返政壇後，其標榜的“美國優先”政策與強勢的關稅大棒，已對全球經濟造成衝擊，台灣作為外向型經濟體自難置身事外。在這樣的國際大氣候下，兩岸透過對話尋求降溫，無疑是符合區域穩定的理性選擇。



“地利”方面，劉燈鐘強調，在美國貿易保護主義抬頭、全球經貿疲軟的陰影下，台灣除了科技業一枝獨秀外，諸多傳統與民生產業正面臨嚴峻挑戰。此次國共智庫論壇的議題設定相當精準，跳脫了高大上的政治口號，轉而聚焦於觀光旅遊、醫療安養、能源防災、科技環保及精密機械等民生經濟領域。這顯示出雙方的交流並非務虛，而是試圖在外部經濟壓力下，為台灣的中小企業與基層民眾尋找活路，並展現了兩岸經貿互補的客觀需求。

