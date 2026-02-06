陳致中因排黑無法選　派系爭初選搶人

民進黨前鎮、小港區市議員參選人黃雍琇8日獲前市議員陳致中陪同力挺前往二苓市場拜票。（圖：黃雍琇提供） 中評社高雄2月9日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市議員初選正在登記中，3、4月就要民調決勝負。高雄兩大派系湧言會與新潮流菊系聯合登記各自擺出陣仗造勢分庭抗體，在前鎮小港選區，因陳水扁之子、前議員陳致中受排黑條款無法參選，其選票流向成關鍵，兩大派系參選人為此上演搶人站台戲碼。該選區也是代表參選市長的綠委賴瑞隆的本命區，因此這齣派系內戰更有看頭。



民進黨高雄市議員黨內初選4日開始領表、登記，10日截止。依照民進黨中央頒布期程，10日領表登記截止後，協調至13日截止，25日審查資格。另外，3月2日至4月10日啟動各區民調、必要時可展延一週，4月15日由中執會公告提名名單。



綠營高雄兩大派系湧言會、新潮流菊系已各自透過聯合登記記者會來造勢，湧言會4日有召集人綠委王定宇及綠委黃捷陪同，力挺現任12名議員拚連任及5名新人參選，帶團領軍的是議會黨團總召江瑞鴻、市黨部主委黃文益。



由菊系為主的南方問政聯盟則結合其他派系擺出12名現任議員與6名新人陣仗，且代表民進黨參選高雄市長的綠委賴瑞隆也到場力挺，帶團領軍的是民進黨籍高雄市議長康裕成。



特別的是，賴瑞隆的“立委”選區小港前鎮一直被視為深綠鐵票選區，不過這次呈現大亂鬥。原本該選區有8席，藍佔3席、綠佔2席、台聯1席、無黨1席。原本綠穩定維持3席，但陳致中解職且無法再選，所以多出1席空間，導致新人參選爆炸。

