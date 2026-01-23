屏東熱帶農業博覽會　跳跳馬彩繪稻田吸睛

“2026屏東熱帶農業博覽會”的可愛跳跳馬RODY彩繪稻田。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東2月20日電（記者 蔣繼平）過年走春可以到南台灣，屏東縣是農業大縣，近年都會舉辦“熱帶農業博覽會”，除可看到各式農產品，也可購買農特產，還有最值得打卡的彩繪稻田，今年種出可愛跳跳馬RODY，很適合全家安排到此走春、老中青三代共遊，留下美麗回憶。



“2026屏東熱帶農業博覽會”活動從2月7日展出至3月1日止，展期共22天，每日開放時間為9時至17時，地點在屏東縣長治鄉的屏東農業物產館。今年度策展主題為“2026 躍！屏東（HOP！PINGTUNG）”，並有可愛跳跳馬RODY彩繪稻田，免費入園且好停車。



這次屏東熱博結合馬年意象，攜手國際知名童趣 IP“跳跳馬RODY”，為園區注入活潑鮮明的視覺語言與躍動氛圍，園區規劃RODY彩繪稻田、三座迎賓裝置、瓜果長廊及多元特色展區，兼具教育性、趣味性與拍照魅力。



活動期間精心規劃DIY手作課程、親子互動遊戲、好禮贈獎及專人導覽，不同年齡層都能深度參與，讓親子在遊玩中學習農業知識，也更瞭解食物來源，是寓教於樂的最佳體驗，邀請民眾把握展期來新年走春，開啟專屬於全家的夢幻農遊旅程。



林業館以“森活永續”為主題，透過木工實作與科技互動，引領民眾體驗人與自然共生之美；蘭花館打造沉浸式花海光影空間，療癒身心；休閒農業及食農教育館結合農遊體驗與食育課程，深化產地與飲食的連結。



樹藝盆栽區展現自然美學與藝術創作；農特產品展售區匯集屏東優質農產，讓遊客“逛熱博、呷透透”；瓜果長廊打造綠意廊道，結合互動體驗；彩繪稻田以RODY圖樣呈現躍動能量，成為親子必拍打卡熱點。



物產館則規劃三大主題樓層：一樓“遊牧農村.感性屏東”展現農林漁牧創意成果；二樓“屏東領航.魚遊世界”透過沉浸式體驗展開國際視野；三樓“攝麼都有.精彩屏東”以攝影作品呈現屏東多元風貌。



長治鄉位於屏東縣北部，是客家六堆地區中的前堆，居民以客家人為主要族群占65.43%，閩南人占32.16%，其他2.41%，是典型的客家鄉鎮。2025年底長治鄉戶數約1.2萬戶，人口約2.9萬人。產業則以農業為主。