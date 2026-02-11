高雄看鐵道模型　順便來場美食對決

哈瑪星鐵道館全館以HO（1：87）規格鐵道場景、軌道與火車模型所組成，全台最大擬真場景等12條鐵道網一覽無遺。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月20日電（記者 蔣繼平）過年到南台灣走春，許多人都會到高雄駁二藝術特區走逛，而這裡有豐富的鐵道歷史氣息，“哈瑪星台灣鐵道館”除了可參觀鐵道模型，戶外還有小火車可搭乘，今年過年還推出全新特展《鐵道上的美食對決》，適合鐵道迷與親子家庭到此一遊。



哈瑪星鐵道館全館以HO（1：87）規格鐵道場景、軌道與火車模型所組成，縮尺演繹，復刻台灣鐵道1083公里的人文風景，藉由不同時代的經典客貨列車模型，帶領民眾穿越時空，環島遊歷全台大城小鎮。館內展覽、小火車都要收費，單人票價各新台幣149元，套票219元。



館內透過全台最大擬真場景，西部縱貫線、北迴線、花東線、南迴線等環島鐵道路網及台南糖鐵與鹽鐵、阿里山森林鐵道、平溪礦鐵、集集線、北投線、淡水線、高雄捷運與輕軌、臨港線及台灣高鐵等12條鐵道網，一覽無遺。



除了可參觀鐵道模型，館外還可付費搭乘哈瑪星駁二線小火車，小火車運轉行駛於全國首創第一條固定式五英吋鐵道上，運行一次約8分鐘，車隊有小輕軌號、CT688蒸汽車頭、BR24蒸汽車頭電力火車等多款火車，可讓大人帶小孩盡興體驗。



今年過年檔期，還特地安排全新的《鐵道上的美食對決特展》，展覽以源自東西方各具特色的鐵道美食“對決”為主軸，復古浪漫的插畫風格，回顧百年來鐵路美食如何形塑旅途中的飲食記憶與文化風景。



特展匯集觀光號車輛形式圖、歷代餐車菜單、鐵路便當盒及模型等實體文物，同時展出多幅月台販售便當的老照片、現場叫賣聲等珍貴影音紀錄，視覺結合聽覺，感受不同時代鐵道飲食情境與濃厚的鐵道情懷。“奢華餐車”從19世紀歐美餐車，延伸至台灣日據時期、戰後觀光號餐車的全盛時期。



而近年深受市場歡迎的“台鐵便當”就是有別於奢華餐車，改走平價便當模式，發展歷程一一介紹經典排骨便當的一路演變、以及各地車站便當的特色，並實體展出便當菜色模型。逛完一輪後，也可投票選出你是屬於奢華餐車派、還是平價便當派。



高雄駁二藝術特區是南台灣最具指標性的文化創意基地，位於高雄港第三船渠內。它由舊港口倉庫群改造而成，橫跨鹽埕與鼓山區，融合藝術展覽、公共藝術、文創市集、音樂表演與港邊風情，主要分為大勇、大義、蓬萊三大倉庫群。