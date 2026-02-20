台南軍艦博物館貨真價實　還可玩摩斯密碼

台南市安平港的德陽艦園區今年結合泰迪熊特展亮相。（中評社 蔣繼平攝） 台南市安平港的德陽艦園區，購票登艦可進到電信室，還介紹摩斯密碼玩法。（中評社 蔣繼平攝） 台南市安平港的德陽艦園區，購票登艦可進到艦長室參觀，有床、沙發、書桌、私人衛浴。（中評社 蔣繼平攝） 台南市安平港的德陽艦園區，購票登艦可進到海圖室參觀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南2月20日電（記者 蔣繼平）過年許多人會到南台灣走春，台南市安平港的德陽艦園區是全台第一座軍艦博物館，滿足許多大小朋友對於軍艦的神秘幻想，一般以為只是購票登艦，但其實可欣賞貨真價實武器設備、一睹艦長室、玩摩斯密碼、體驗掌舵視角，認真體驗可待超過一小時以上非常充實，今年還結合泰迪熊特展亮相。



德陽艦原為美軍基靈級驅逐艦，1977年10月1日由美國移交給台海軍，在台服役長達28年，總航行浬數達297856浬、航行時數29154小時，服役期間歷經19任艦長，曾執行海峽偵巡、外島運補護航、護漁及各項演訓任務，並於2005年4月1日正式除役。



德陽艦於2009年1月22日自高雄左營軍港移泊至安平港進行修復工程後，2011年4月正式對外開放參觀，2015年2月安平定情碼頭德陽艦園區正式啟用。現已成為全台首座由除役軍艦再利用為博物館的特色景點。全票新台幣100元。



上艦參觀依序走到船首，可看到MARK30單管5吋38倍徑主砲，魚雷甲板有三聯裝雄風一型飛彈、三聯裝MARK32魚雷發射座，之後可走進船艦中段的艦長室、海圖室、雷達發射間、電信室參觀，上層還有CR201幹擾火箭發射座、舵房、信號台。



再陸續往船艦中後段參觀，可以看到ASROC反潛火箭發射座、鯨型小艇、火箭控制室、後電戰、魚雷庫、飛行甲板，走到這里也有一間點心咖啡廳可稍作休息，甲板制高點也可遠眺安平港的景色。



最後走到船尾則有深水炸彈投放軌，之後準備往出口移動過程中，還會經過官兵的淋浴間、廁所、不同階級所使用的寢室。另外，德陽艦全長約有119公尺，寬約12公尺，重量逾2千公噸。



園區內還一架看起來很威風有鯊魚彩繪的S－2T反潛機、F－5F戰鬥教練機、M5A1輕戰車、M8自走榴炮車，可謂陸海空大集合，讓軍事迷們大飽眼福。