高市早苗贏了　郭正亮：經濟無解、修憲還早

郭正亮。（截自“中天辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北2月9日電／第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2／3門檻。對此前“立委”郭正亮分析，日本如果要修憲，自民黨會分裂，且美國會不會支持都是問號。另外，日本經濟是結構問題，10個高市早苗也無解，郭正亮直言，“我認為日本是一個沒落中的國家”！



第51屆日本眾議院選舉於今天上午確定全部465席議席。自民黨取得316席，單獨超過法定2／3門檻，創下戰後單一政黨最高議席紀錄。由立憲民主黨與公明黨組成的中道改革聯盟則大幅萎縮至49席，慘敗收場。



根據《NHK》的出口民調與選情分析結果，郭正亮8日在《中天辣晚報》表示，高市早苗的政策是不可持續的，積極財政錢要從哪裡來？免除食品稅減少財政收入，如果經濟不好，很懷疑能否撐1年？日本目前經濟比當年安倍還要糟，負債已達GDP的230%，全世界第一名。日本經濟是結構問題，10個高市早苗也無解。



“我認為日本是一個沒落中的國家”，郭正亮表示，可能會被韓國、台灣的部分產業追過去，例如人工智能、手機、半導體，甚至電器，例如索尼的全球電視業務都賣掉了。前10大公司有4家是汽車公司，也遭遇中國大陸的競爭，這些才是真正的問題。台積電要去日本投資3奈米，高市早苗高興成那個樣子，嘴巴張得大大的，日本真的是沒落中的國家。



郭正亮分析，日本如果要修憲，自民黨會分裂，自民黨沒有這麼一致都要修憲，如果別的議題，例如國防預算比較容易，如果要修正和平憲法，自民黨內部都有反對力量，且美國會不會支持都是問號，現在談修憲的議題有點早。



郭正亮預期，高市早苗會修憲，但要看修了哪些條文，如果要修正和平憲法、即日本憲法第9條，日本是否有戰爭權，影響極大，會撼動美日安保基礎，美國會同意嗎？