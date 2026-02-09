韓國瑜曝將面諫賴　盼化解朝野對立

韓國瑜。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／朝野持續對立，新台幣1.25兆軍購特別條例持續卡關，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜8日於嘉義受訪時表示，美國國會點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，這樣的負面發展已經到相當不好的程度。他也透露，賴清德過年可能邀請五院院長會面，他會當面向賴提議“化”這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉。



媒體報導，韓國瑜表示，過年與賴清德會面時，他會正式向賴清德提“化”這個字，大事化小、小事化無、逢凶化吉，中國文字這個“化學的化”非常有妙用，朝野不斷衝突，對台灣老百姓一點幫助都沒有。



韓國瑜說，到他的年紀，看很多事情、事物，跟過去的看法已經有所不一樣，希望能找到一條大家都能接受的路，讓國家能往前進。



賴清德上任後使用過2次院際調解權，2025年2月為在野黨刪減總預算召集過一次五院院長，韓國瑜曾出席；2025年12月因應財劃法、停砍年金修法，再邀行政、立法、考試三院院長茶敘，韓國瑜婉拒出席。



韓國瑜指出，現在“國會”3個政黨都在對撞，美國國會跟台灣“國會”在野黨之間也在對撞，而且美國國會還點名批判在野黨，特別是以國民黨為主，這樣的負面發展已經到了相當不好的程度。



對於，藍營說，美國在台協會（AIT）處長谷立言“只比科長大一點而已”。韓國瑜提到，美國在台協會（AIT）台北辦事處長谷立言遭人批判，但谷立言畢竟是執行美國在台國家利益、駐台最高機構的負責人，給予基本的尊重是相當重要的。



另外，各界近期相當關注台灣民眾黨陸配“立委”李貞秀適法性的問題。韓國瑜對此表示，他會保障每一個“立委”的權益，包括李貞秀；是否合法、是否觸犯《國籍法》，相關的執行單位可以自行處理；他的天職是保障每一個“立委”在沒有後顧之憂下，能夠全心全意問政，爭取台灣人民的福祉。