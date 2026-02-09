敏感時刻李四川同桌侯友宜　氣氛熱絡聊天

葉元之（左二）8日曬出侯友宜（右二）與李四川（左三）同桌參與林榮彩（右一）舉辦的餐敘。（葉元之．板橋臉書） 中評社台北2月9日電／中國國民黨籍“立委”葉元之8日曬出新北市板橋里長聯誼會主席林榮彩舉辦的餐敘，國民黨籍新北市長侯友宜與同黨籍台北市副市長李四川同桌，敏感時刻兩人同桌令人關心。但據同樣受邀的國民黨籍新北市議員林國春透露，侯和李兩人沒有聊到選舉。



國民黨新北市長人選尚未出爐，有意參選的台北市副市長李四川與新北市副市長劉和然也還沒正式碰面，板橋里長聯誼會主席林榮彩7日舉辦餐敘，李四川與侯友宜同桌，劉和然有行程未出席。



林榮彩說，他跟李四川認識很久，如果李選新北市長，板橋三分之二的里長絕對都會力挺他。林榮彩在席間致詞大讚李四川，並笑稱“你當新北市長要照顧板橋”。



根據台媒報導，農曆春節將至，板橋區里長聯誼會主席林榮彩8日中午舉辦尾牙餐敘，侯友宜、李四川及藍委葉元之、新北市議員林國春、民進黨“立委”蘇巧慧等都是座上賓。另外，國民黨籍新北市副市長劉和然同樣受到邀請，但劉因市政行程赴石門區，故中午並未出席。



林國春說，林榮彩每年都會邀集新北市百餘名里長舉辦里長餐敘。去年是辦春酒，今年適逢選舉年，春節後大家都忙，因此趕在春節前舉辦尾牙。侯友宜每年都會應邀來和里長共襄盛舉。因為李四川曾在新北當過副市長，林榮彩和李四川頗有交情，加上今天是假日，因此林榮彩便邀請李四川一同參與餐敘。



林國春透露，席間侯友宜和李四川相談甚歡，兩人坐著聊了將近1小時，餐敘氣氛融洽。侯友宜誇獎李四川在台北市任職表現優異，李四川則聊到落腳台北北市科的輝達（NVIDIA）很快會和台北市府簽下新台幣122億權利金的合約，會陸續先投資30億。若還要再投資二廠，台北市府在北市科旁邊還有一塊地，可以提供給輝達繼續發展產業。



林國春指出，李四川身為新北市民，席間也感謝侯友宜在新北市八年的優秀表現，兩人相談甚歡，餐敘氛圍甚是融洽。據透露，李四川提到周三就會和輝達簽約。