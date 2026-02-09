與陳玉珍網內互打？楊鎮浯只表態參選到底

前金門縣長楊鎮浯。（照片：楊鎮浯服務處提供） 中評社金門2月9日電／中國國民黨籍前金門縣長楊鎮浯8日下午4時正式在金城東門街上成立“服務處”，他表示，今年過完年後一定回金門，也強調“一定參選到底”，但對於媒體追問他要選什麼卻始終未直說。



由於年底金門縣長選舉，同黨“立委”陳玉珍早已表態參選，楊鎮浯表態參選，到底指的是選縣長或“立委”？他說黨中央和各界還在協調中，但他2026不會缺席，將在農曆年後回到金門與鄉親一起打拼。他也說，國民黨內開放參選是最好的方法。



媒體報導，楊鎮浯表示，從他卸任縣長、到擔任北農董事長，心始終在家鄉金門，服務鄉親的心也從沒有中斷過。但很多鄉精需要他服務時，可能會不知道到哪裡找他，所以利用這個機會告訴所有的鄉親，他的服務處就在這裡，服務處在今天正式的成立。



楊鎮浯說，隨著服務處的成立，也是要跟鄉親表達一個態度，今年一定會回金門“參選到底”！但同時也很多鄉親在問他說，為什麼現在不宣布或做一些比較明確的說法？因為他現在還在台北農產就任，而北農肩負者維繫全台農業穩定以及消費者權益，台北市長蔣萬安對此非常的關心，也希望他能夠繼續為台灣的農業界來努力，所以在這部分，他還要跟蔣持續的溝通，在北農的工作也一定會有個交待。他在農曆年後也一定會回到金門，那當然我們在北農的工作也一定會回到金門，跟所有的鄉親一起打拼！



楊鎮浯指出，隨著本屆縣長任期將滿，確實有許多鄉親就未來縣政發展提出建議，並勸進他持續為地方付出。對此，他坦言，地方上有不少聲音認為，金門不應成為政治鬥爭的戰場，金門人更應該選出一位善於溝通、理解真正政治治理模式，並且能在不同政黨之間，為金門爭取最大福祉的人選。