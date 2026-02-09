高市大勝　田弘茂：魏哲家選前拜會有戰略

“國策研究院”長兼府資政田弘茂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月9日電（記者 張穎齊）針對日本自民黨眾議院選舉大勝，曾任“外交部長”的“國策研究院”長、“總統府資政”田弘茂9日在“日本眾議院大選結果及其影響”座談會上表示，高市早苗正逐步誕生為日本戰後的傳奇政治人物，未來日本成就有望與台灣發展相互結合、共同前行。



他指出，日本眾議院投票前幾天，台積電董事長魏哲家亦前往東京拜會高市早苗，並宣布熊本第二座晶圓廠將提升至3奈米製程、加碼投資170億美元，展現高度戰略智慧。



日本第51屆眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定。日本首相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下318席大勝，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院3分之2門檻，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果。



“國策研究院”、當代日本研究學會9日在張榮發基金會舉行“日本眾議院大選結果及其影響”座談會，與會者包括田弘茂、成功大學政治系專任教授王宏仁、台中央警察大學公共安全學系教授董立文、台師範大學東亞系教授范世平、中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁、中華經濟研究院台灣東南亞國家協會研究中心主任徐遵慈等人，“僑委會委員長”徐佳青、政務副委員長李妍慧也來聆聽。



田弘茂在致詞中指出，魏哲家日前訪美時，美國總統特朗普曾公開盛讚魏哲家是“當今科技產業界最重要的人物之一”。而在日本眾議院投票前幾天，魏哲家亦前往東京拜會高市早苗，並宣布熊本第二座晶圓廠將提升至3奈米製程、加碼投資170億美元，展現高度戰略智慧。



田弘茂認為，這樣的產業布局與政治互動，恰巧與日本大選結果形成呼應，高市早苗不僅在選戰過程中展現堅持原則、身段柔軟的領導風格，她所到之處更出現人山人海的支持場面，政治熱度甚至不亞於台灣過去幾次高度動員的選舉。