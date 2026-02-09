蕭美琴變裝逛書展網憂隨扈在哪？本人回應

蕭美琴6日在社群網站Threads上分享，自己刻意低調前往書展，在行程空檔中悄悄帶回不少好書。（bikhimhsiao Threads） 中評社台北2月9日電／蕭美琴日前在社群平台分享自己“變裝”低調前往2026台北國際書展逛展的照片，笑稱幸好只有一人認出她。發文曝光後，引發部分網友擔憂她人身安全，紛紛留言詢問隨扈行蹤。對此，蕭美琴親自回應，強調自己並未落單，安全維護始終到位，請外界放心。



蕭美琴表示，通常在賴清德已出席的場合，為避免勞師動眾、影響民眾參觀，她就不會再重複參加。但書籍魅力實在難以抗拒，仍把握時間前往逛展。她提醒書展展期只到2月8日，呼籲大家多多閱讀、支持出版業。



不過，發文一出，留言區隨即湧入不少關心聲音。有網友直言蕭美琴不宜再進行過於低調的行程，擔心維安風險，甚至表示“萬一出事誰負責”？也有人提醒務必隨行安排隨扈、注意安全。



面對外界疑慮，蕭美琴隨後在發文下方親自說明，強調低調出門並不代表鬆懈維安，“我沒有落單過”。隨扈人員全程以一般書友的身分融入現場，就在她身邊，請關心她安全的朋友們不用擔心。