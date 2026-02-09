白宮歡迎台灣防務支出提高到GDP3%以上

美國白宮。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／規模新台幣1.25兆元的“國防”特別條例持續被封殺，引發美國議員關切。白宮6日對美媒表示，“強烈”支持台灣透過增加軍費來強化嚇阻，也歡迎賴清德宣布2026年將軍費的GDP占比提高到3%以上，並於2030年達5%。



為強化台灣自我防衛能力，“行政院”去年底通過“強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例”草案，送交“立法院”審議。不過，該草案去年12月2日首度在程序委員會遭藍白聯手封殺，無法列入院會報告事項議程，至今累計已被“立法院”封殺10次。



“立法院”今年1月30日由民眾黨與國民黨挾人數優勢通過提案，決議將民眾黨團所提版本交付委員會審查。該版本列出6項採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統在內，總經費上限為新台幣4000億元，並採1年1期方式編列。



根據《中央社》報導，“國會山莊報”（The Hill）今天報導，“立院”僵局目前沒有任何緩解的跡象。



白宮對“國會山莊報”指出，“強烈”支持台灣透過改革和增加“國防”開支來強化自身防禦和嚇阻力。一名特朗普政府高級官員表示，“我們歡迎賴‘總統’宣布台灣計劃於2026年將‘國防’開支占GDP的比例提高到3%以上，並於2030年達到5%”。



參議院軍事委員會成員、民主黨參議員達克沃斯（Tammy Duckworth）也透過聲明向“國會山莊報”表示，台灣持續面臨中國威脅下，擁有自衛所需的資源至關重要。 她說，“過去一年，我持續與台灣同僚對話，勸阻他們不要採取如此大幅度的削減措施，希望他們能夠改變主意。”



“傳統基金會”（Heritage Foundation）亞洲資深研究員葉望輝（Steve Yates）說，國民黨這麼做“風險很大”，警告該黨“在玩火”。“他們削減了先前承諾的投資，這在華盛頓的理性人士看來一定不會是什麼好事。”



葉望輝曾任已故前副總統錢尼（Dick Cheney）副國安顧問，為美國資深國安專家。他支持幾位參議員就此問題表達疑慮，但對國會和媒體中更多政策制定者沒有發聲感到“失望”。