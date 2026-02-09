軍購案柯黃不同調　藍憂綠白合

柯文哲（右一）1月拜會民進黨團總召柯建銘，一同接受媒體採訪。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／美方關切台灣軍售進度，而在台灣民眾黨立場上，創黨主席柯文哲曾對軍購預算卡在程序委員會感到不解，與現任主席黃國昌不同調。“綠白合”議題甚囂塵上，部分中國國民黨“立委”透露，柯重獲自由後，黨團幹部開始強烈要求院會表決時“全員到齊”，普遍感受到藍白間的互動氛圍已出現變化。



根據《中時新聞網》報導，黃國昌8日表示，台灣是民主法治“國家”，總預算與軍購案都須經民主審議，而非由單一首長拍板決定。民眾黨立場清楚，只要有助強化“國防”、符合台灣實際需要，“立法院”黨團都會秉持理性及務實的態度，認真討論、審慎把關。



柯文哲1月與民進黨“立法院”黨團總召柯建銘見面，自爆談及要讓《人工生殖法》過關，而“總預算、軍購案我來處理”。據了解，當綠批評藍白封殺總預算、軍購案時，柯曾不解：“為何要卡在程序委員會”？有不具名白委坦言，自己也認同柯想法，但黃國昌選擇反對。



民眾黨人士指出，柯認為卡住總預算、軍購案不是辦法，當藍綠互鬥時，盼民眾黨能作為解決問題者，扮演“真正關鍵少數”。但現在已與藍共提先審部分新興計劃，總預算會撐到“政院”依法編列預算為止。



不少藍委擔憂，若柯仍持續率民眾黨在藍綠遊走，甚至在部分議題選擇支持民進黨，恐將動搖藍白過去建立的信任基礎，進而影響選舉布局，讓民進黨坐收漁利。



一名藍委提到，柯顯然是要扮演關鍵少數，甚至不排除與綠合作，衝擊“忠誠在野黨”基本認知。該藍委指出，黨內已私下討論，若民眾黨在關鍵法案或大法官提名案選擇與綠同一陣線，藍白確實存在分裂風險。目前雖未正式攤牌，但憂心問題會在新會期浮現。



另名藍委認為，過去泛藍與民眾黨在“立院”合計62席，明顯高於綠，未必每次表決都需全員到齊。但近期黨團卻不斷提醒“一票都不能少”，顯示柯交保後，藍白協調不若以往順暢。藍委林德福提醒，柯切勿以關鍵少數姿態施壓國民黨。若操作過頭，最終得利的只會是民進黨。