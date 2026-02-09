鄭麗文：不擔心軍購案進度影響訪美

國民黨主席鄭麗文。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／新台幣1.25兆元“國防”特別條例遭藍白阻擋，至今未付委審查。中國國民黨主席鄭麗文8日受訪指出，軍購案受挫與“憲政”僵局的問題癥結出在賴清德身上，美方找在野黨是畫錯重點，盼賴清德停止無理取鬧的“憲政”對峙。鄭麗文也表示，不擔心軍購案進度會影響自己和台中市長盧秀燕訪美。



鄭麗文8日南下屏東，與屏東縣長參選人蘇清泉合體拜年、拉票。先到屏東市中央市場掃街發春聯，接著到瑞光社區參加關懷據點成果展，最後至潮州鎮國民黨部與黨員見面座談，在接受媒體聯訪時作以上表示。



媒體報導，鄭麗文表示，相信華府非常高度重視台灣整體戰略價值，一個軍購預算並不代表整個台美關係，比較嚴重的是中間有重大資訊落差，很明顯美方被民進黨政府嚴重誤導。



鄭麗文指出，問題癥結出在賴清德，從不接受朝小野大現況，不斷以政治鬥爭杯葛“國會”，即便大罷免大失敗也沒有悔悟，反而變本加厲，不理三讀通過的法案、預算，成為史上第一個被“國會”提彈劾案的“違憲”“總統”。



鄭麗文說，台灣陷入嚴重“憲政”僵局，年度總預算乃至軍購預算，都沒辦法進到“立院”，解鈴還須繫鈴人。如果美方覺得很緊急、賴清德覺得茲事體大，賴就應放下偏執，“找在野黨就是畫錯重點，找錯問題的方向了”關鍵還是在賴清德。



鄭麗文說，她多次向美方表達，希望朝野理性溝通對話運作，很無奈，賴上任後每況愈下。軍公教警消關乎防衛韌性，她質疑，“賴清德說300億付不出來，他如何去答應美方超過1兆預算？這不是自相矛盾？若超過1兆預算都沒有財政困難，為什麼給軍公教警消300億預算編不出來，這不是很荒謬、自打嘴巴、自相矛盾嗎？”