搬走半導體四成產能？鄭麗君：跟美說不可能

鄭麗君。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／台美關稅談判底定，農曆年前有望簽署對等貿易協定。“行政院副院長”鄭麗君接受媒體專訪時透露，過去美國總統特朗普有意將台灣半導體產能40%轉移到美國，自己在談判過程中很清楚跟美方說“不可能”台灣最先進製程和技術研發一定得在台灣，“護國神山”只會越來越大。



對於特朗普希望台灣半導體產能40%轉移到美國，引發“掏空台灣”質疑。鄭麗君在8日晚間播出的《新聞高峰會》節目表示，美方有其發言風格，但談判桌上還是要回歸理性談判，台灣對美逆差中，有90%來自於半導體跟ICT產品，因此台灣歷經兩階段談判，“特朗普跟美方期待能夠在美國振興製造業，打造本土的晶片供應鏈。”



至於是否把四成、五成產能移到美國？鄭麗君強調，“事實上我很清楚地跟美方說不可能”，台灣的生產能力在全球市場產值佔將近9成，“那這是我們數十年發展出來一個半導體生態系，就像冰山上的尖峰，可是很大的基盤沉在水面下，所以不可能搬走這數十年發展出的產業生態系，“護國神山”只會越來越大，我們還是會繼續投資台灣”。



鄭麗君表示，她很清楚向美方表示產能不可能分配，台灣產能只會更大，但台灣能擴大美國布局，且“台灣模式”與政府出資的日韓投資模式不同，而是透過企業自主投資、政府提供金融信保，透過台灣經驗在美成立產業聚落，台美合作打造供應鏈，才能符合雙方戰略目標，創造雙贏。



對於外界質疑“台灣模式”將台灣科學園區整套搬去，鄭麗君否認並強調，在台灣不管是先進製造、先進封裝獲上下游供應鏈，都會遠大於在美投資，也遠大於任何一個國家的投資，政府會在立足台灣、擴大台灣投資前提下展開全球、對美投資布局。



鄭麗君強調，台灣半導體最先進製程技術一定得在台灣進行，因為台灣才有完整的研發生態系，設廠規劃也必須先在台灣，確定能量產後，企業才會去其他國家擴展投資。