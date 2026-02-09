電影惹議　藍議員：綠何不公布林宅血案真相

民進黨前主席林義雄。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電／改編自林宅滅門血案的台灣電影《世紀血案》近日爭議不斷，令這起46年前的懸案再度被關注。“國安局”將“林宅血案”列為機密檔案，必須到2030年才能公開。中國國民黨籍桃園市議員詹江村表示，林宅滅門血案真相被列“國家機密”，民進黨為什麼不敢公布真相。



林宅血案是1980年2月28日發生的台灣政治懸案。時任台灣省議員林義雄、美麗島事件被告的60多歲母親游阿妹及7歲雙胞胎女兒林亮均、林亭均被刺殺身亡，9歲長女林奐均受重傷，此案至今仍未偵破，已成懸案。案發當天，林義雄正出席美麗島大審的調查庭，人不在家中。



由夏騰宏、簡嫚書、寇世勳、李千娜等演員主演，改編自台灣戒嚴時期最沉重歷史懸案的電影《世紀血案》，日前正式殺青。爭議核心包括疑將兇手影射為已逝“台獨”大老史明，且製作團隊未獲得當事人同意下拍攝，引發抗議。



對此，北市長蔣萬安今天也表示，林宅血案是台灣全體社會的痛，各方都應該尊重家屬感受，不應該撕裂傷口，製造二次傷害。



詹江村8日在臉書貼文質疑表示，林宅滅門血案真相被列為“國家機密”，民進黨不敢公布真相，到底是為什麼？這不免讓人有遐想空間，民進黨在掩蓋什麼？歷經民進黨陳水扁、蔡英文、賴清德執政，百姓有知道的權益，不要什麼都要封存30年。



詹江村9日又陸續發文指出，人民有知的權益，轉型正義轉到哪去？民進黨側翼瘋狂洗地，說林宅血案民進黨還沒創立，是國民黨封存機密。蔡英文2020年曾經允諾1個月內公佈所有林宅血案相關內容，為什麼不了了之？為什麼促進轉型正義委員會已經成立那麼多年，民進黨答應人民要公佈，現在又不敢公佈，為什麼？



詹江村表示，民進黨“立委”沈柏洋說林宅血案關鍵內容已經被銷毀。既然是這樣，那就有什麼公佈什麼啊！不是機密嗎？為什麼沈柏洋知道？沈柏洋看過嗎？還是害怕公佈之後，民進黨站不住腳。害怕公佈之後，還國民黨清白嗎？害怕公佈之後，再也不能收割政治紅利嗎？



詹江村強調，別推給國民黨，國民黨檯面上沒有任何人在阻擋，請直接公佈。誰阻擋，誰就是嫌疑人，民進黨在害怕什麼？



網友留言表示，“沒啥遐想空間，直接說唄”、“是怕所有人民知道內情嗎？”、“才能炒作賺選舉紅利啊，不然會動搖國本，台灣國國本”、“2028政黨輪替，‘雙標黨’所有封存30年，全部公開給全國人民‘知的權利’”、“應該要去‘總統府’抗議，自家人為何不趕緊處理”、“跟蔡英文論文一樣屬於高度機密？ ”、“這套劇本會被操作到2028”。