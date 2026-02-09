自民黨大勝　牛煦庭：可學習社群媒體應用

藍委牛煦庭受訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月9日電（記者 鄭羿菲）日本自民黨眾議院選舉大勝，中國國民黨籍“立委”牛煦庭9日表示，對日本政治而言，行政權更加集中，日本首相高市早苗又更多籌碼強勢處理國內政策，他認為過半選民選擇高市早苗的關鍵原因在經濟。再加上日本社群媒體在選舉中的應用逐漸普及，這些優勢讓自民黨打了一場漂亮的勝仗。



日本第51屆眾議院選舉9日上午完成465席全數開票與席次確定。日本首相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下318席大勝，單一政黨席次不僅是二次大戰後首度跨越眾院3分之2門檻，也寫下戰後單一政黨最多席紀錄，創下自民黨史最佳選舉戰果。



牛煦庭9日接受媒體訪問表示，高市早苗與日本自民黨在會期開始就解散眾議院，選舉中透過快速作戰取得絕對多數，擁有三分之二以上的席次，代表未來即便參議院否決法案，眾議院仍可再次表決通過，日本的行政權將更加集中，高市早苗也會有更多籌碼強勢處理國內政策。日本選民此次做出這樣的選擇，關鍵原因是在經濟。



對於高市早苗的選舉策略，牛煦庭認為，高市早苗有別於日本傳統政治人物，一是能將複雜問題用簡單話語讓選民瞭解，二是行動力相對明快，再加上日本社群媒體在選舉中的應用逐漸普及，這些優勢讓自民黨打了一場漂亮的勝仗。



牛煦庭說，其實這些是在台灣都發生過，用越來越簡單的方式、越來越快速的方式訴求直接跟選民對焦，未來國民黨在2026地方選舉、2028大選也都會用相關的模式，讓基層選民對國民黨有信心。從台日關係上，無論是執政黨或國民黨，都與自民黨有淵源與穩定對話，應不至於會有任何問題。