保障問政權　李貞秀：感謝韓國瑜超黨派

李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北2月9日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨籍不分區“立委”、陸配李貞秀因陸籍議題，成為綠營攻擊焦點，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜昨日送暖表態“保障問政權”。李貞秀9日透過文字回應，感謝韓國瑜超越黨派的高度，韓對民主制度的守護，讓她能沒有後顧之憂投入問政工作。她呼籲，“賴政府”應尊重多元族群的聲音，近60萬多萬新住民早就是台灣的一份子，不應在政治爭議中被歧視。



李貞秀3日宣誓就職，成為台灣史上首位陸配“立委”，但民進黨政府官員則放話其資格不符。“內政部長”劉世芳不斷以《國籍法》第20條主張李貞秀並未完成全部就職手續，要求韓國瑜解職李的“立委”身份，民進黨“立法院”黨團也行文施壓韓要查清楚。



在綠營一片喊打喊殺聲下，韓國瑜8日受訪表態保障李貞秀問政權。韓說，他會保障每一個“立委”，包括李貞秀。至於李貞秀是不是合法、是不是有國籍法觸法的問題等，相關行政單位可以自行處理。保障每位“立委”沒有後顧之憂、能全心全意問政，與爭取台灣人民福祉，這是他的天職。



李貞秀9日並未露面，僅透過新聞稿回應，她非常感謝韓國瑜受訪時表示，將一視同仁保障每一位“立法委員”的問政權益，並明確表達這項原則同樣適用於她。韓國瑜身為“立法院”的大家長，展現出超越黨派、平等一視同仁的高度，堅持維護“立法委員”依法行使職權的基本原則，這不僅是對個別“立委”的尊重，更是對整個民主制度的守護，也讓她能夠在沒有後顧之憂的情況下，全心投入問政工作。



李貞秀再次強調，“賴政府”應該尊重台灣社會中多元族群的聲音。近60多萬新住民早已在台灣生活多年、成家立業，早就是台灣的一份子，不應在政治爭議中被歧視、被忽略。她在“立法院”，不只是代表個人，更承載著一群新住民的期待與心聲。社會在看，歷史也會留下記錄，期盼“賴政府”能以理性、制度與人權價值為依歸，讓所有願意為台灣付出的人，都能安心為人民服務、共同為台灣的未來努力。