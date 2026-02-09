韓國瑜要面諫賴　邱議瑩：可學學王金平手腕

綠委邱議瑩受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月9日電（記者 俞敦平）總預算案與軍購預算僵局未解，“立法院長”韓國瑜受訪時說，新春拜年將面諫賴清德一字“化”，盼化解僵局。民進黨籍“立委”邱議瑩今日受訪時表示，“化”這個字沒那麼容易，更痛批韓國瑜主持議事不中立，淪為國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁的“小弟”，導致“國會”亂源。她呼籲韓國瑜應多讀書，學習前院長王金平的議事手腕。



2026年度政府總預算案自去年8月送進“立法院”後，至今仍未付委審查。賴清德日前公開喊話，盼“立法院長”韓國瑜發揮功能，加速審議總預算與軍購特別預算。韓國瑜昨日回應，計劃在與賴清德拜年時建議對方考慮“化”字，意指大事化小、逢凶化吉，認為衝突對百姓無益；台北市長蔣萬安也表態支持行政、立法有效溝通。



對於韓國瑜提出以“化”字，盼望化解朝野對立，邱議瑩受訪時顯得不以為然。她表示，不懂韓國瑜想做什麼，並稱“化”這個字沒有那麼容易。軍購案實質上是在保護台灣，若真要談“化”，韓國瑜這番話應該去跟中國大陸說，而非針對致力於防務自主的執政黨。



邱議瑩接著將矛頭指向“立院”內部的運作問題，批評藍白兩黨才是亂源，而身為院長的韓國瑜主持議事不中立，真正應該“化”的是他個人。她指出，韓國瑜不應隨著國民黨團總召傅崐萁起舞，甚至讓院長職位淪為受傅指揮的“小弟”。



回顧過往互動，邱議瑩提及賴清德曾邀約五院院長喝茶，結果韓國瑜選擇“放鴿子”。她認為韓國瑜應先想清楚院長該怎麼當，若不會當，建議多讀點書，參考前“立法院長”王金平是如何主持議事、維持中立，而非讓“立院”持續陷入空轉。