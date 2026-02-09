王世堅選北市長？綠議員期待黨慎重考慮

左起，台北市綠議員林延鳳、鍾佩玲、林世宗、陳慈慧及陳賢蔚。（中評社 莊亦軒攝） 台北市綠議員林世宗、陳慈慧。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月9日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市士林、北投選區5名議員，9日上午共同前往台北市黨部聯合登記。針對台北市長參選人至今仍懸缺，是否會勸進好戰友民進黨“立委”王世堅，林世宗回應，王世堅是個很好的人選之一，但需要經過黨中央提名機制，也要考慮到市民需求、整體戰力的配合，期待黨中央能慎重考慮。



民進黨士林、北投選區現任5席議員，英系陳慈慧、“正國會”林世宗、新系陳賢蔚、綠色友誼連線鍾佩玲、湧言會系統林延鳳9日上午前往台北市黨部聯合登記，主要訴求團結。登記前接受媒體聯訪，林世宗被問到民進黨台北市長參選人至今懸缺，是否會勸進好戰友王世堅。



林世宗回應，王世堅是非常好的市長候選人之一，但是要經過黨中央提名機制，也要考慮到市民需求、整體戰力配合。期待黨中央慎重考慮王世堅為市長候選人之一，無論黨中央最後提名哪一位，在場5位議員參選人一定竭盡所能，幫忙戰勝蔣萬安。



對於士林、北投區派系問題，林世宗回答，三四年以來他們5位議員雖然是跨派系，但是他們都是團結在一起。在地方任何的服務也不牴觸，任何地方的行程也不會互踩。



林延鳳接續回答市長提名問題，相信未來推出的母雞候選人，絕對是有戰力、有經驗能夠跟蔣萬安進行PK大戰。黨中央整個徵召的機制有非常完善的機制，現在有很多人選在評估討論，個人參選意願也非常重要。現在在地方跑行程的時候，支持者確實是非常的期待。