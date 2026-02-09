堅偉大戰2.0？朱政騏：是有品質友誼賽

朱政騏參與民進黨台北市議員初選。（中評社 莊亦軒攝） 民進黨台北市議員鍾佩玲。（中評社 莊亦軒攝） 高揚凱參與民進黨台北市議員初選。（中評社 莊亦軒攝） 左起高揚凱、朱政騏、鍾佩玲。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北2月9日電（記者 莊亦軒）民進黨前“立委”何志偉子弟兵朱政騏9日前往民進黨台北市黨部進行議員初選登記，完成後與共為登記參選高揚凱、鍾佩玲接受聯訪。記者提問此次參選議員是否“堅偉”大戰2.0，朱政騏回應，堅偉大戰是大家關心的話題，這場延長賽是有品質的友誼賽。



朱政騏、高揚凱9日上午前往民進黨台北市黨部進行登記，同樣是綠色友誼連線的台北市議員鍾佩玲特意留下與兩人同台接受媒體聯訪。



2024年，時任議員的王世堅阻斷“立委”何志偉的連任之路，但兩人的政治對決並未就此落幕，2026年台北市議員選戰，王世堅辦公室助理賴俊翰與何志偉所屬人馬朱政騏，將在中山、大同區正面對決，2人的子弟兵被視為兩人較勁的延長賽，也讓該選區選情提前升溫。



“新動力信賴之友會”副祕書長高揚凱，父親是景美福興宮董事長高昌倫，由建商起家，屬於本土派地方家族勢力，去年棄中國國民黨轉投民進黨，加入民進黨以前“立委”薛凌、“總統府”副秘書長何志偉等陽信銀行家族為主的綠色友誼連線派系。



記者提問朱政騏投入中山、大同選區初選，是否與“王世堅辦公室助理”賴俊翰形成“堅偉大戰2.0”，朱回應，“堅偉大戰”是大家關心的話題，進入延長賽代表是有品質的友誼賽。雖然他從兩年前就開始起跑準備參選，之前兩年的準備已經具備一定廣度，但目前仍需加強掃街加深選民印象，增加深度。



鍾佩玲表示，他們3人都是“新動力信賴之友會”的好夥伴，朱政騏投入的選區非常艱困，拜託大家支持。高揚凱則最能代表三明治世代，上有父母、下有子女，希望給予資深新人一個機會。



高揚凱表示，過去在“立院”服務的機會，讓他看到地方上的不足，此次參選希望能為家鄉服務。