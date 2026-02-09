郭育仁：高市勝選後不排除推日版台灣關係法

中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月10日電（記者 張穎齊）中山大學中國與亞太區域研究所教授兼所長郭育仁9日在“日本眾議院大選結果及其影響”座談會上表示，日本首相高市早苗率自民黨在眾議院選舉大勝後，將加速推動修訂“安保三文件”，相關內容除擴大防衛費外，也將納入多項與台灣直接相關的安全合作項目。但高市未來最大挑戰仍在經濟面，如何兼顧民生與防務支出，將考驗其執政能力。



在對台政策方面，郭育仁觀察認為，高市早苗若擁有如此強大的民意後盾，未來不排除推動“日本版台灣關係法”，以制度化方式改善台日官方往來限制。他指出，目前日本仍有諸多不合理規範，例如台灣部分“部會”首長即便不涉及外交與“國防”，也難以與日本高層官員會面，亟待改革。



郭育仁強調，高市早苗已明確表示，目標於今年底前修訂“安保三文件”，內容包括提高防衛預算、檢討“無核三原則”、放寬武器出口限制，並大力發展進攻性軍事能力。今年4月起，自民黨政務調查會預計展開具體討論，其中與台灣高度相關的合作項目，將涵蓋太空、無人系統、海底電纜等領域，未來可望逐步浮現。



郭育仁指出，日本政府計劃推動史上最高達122兆日圓的年度預算，其中約9兆日圓為國防支出，且三分之一將用於沖繩諸島防衛部署，明顯是因應“台灣有事”情境，預期相關預算將順利通過。



郭育仁指出，他早在選前即判斷日本並不具備走向多黨制的條件，並大膽預言高市早苗將帶領自民黨大勝，原先預估自民黨約可取得285席，實際結果卻飆升至318席，遠超預期，顯示高市早苗具備極強的個人號召力。



郭育仁分析，超過7成日本選民在投票前已做出選擇，最終約有2700多萬名選民投給自民黨。高市早苗作為自民黨史上首位“無派系”首相，卻成功促成黨內空前團結，短短12天競選期間，跑遍23個都道府縣、行程超過1萬1千公里，平均每天近千公里，即便在大雪天氣下仍持續造勢，展現高度政治韌性。