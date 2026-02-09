陳其邁體驗兒童遊戲場　盪一下鞦韆就頭暈

民進黨籍高雄市長陳其邁9日出席後勁公園兒童遊戲場啟用，才盪了一下鞦韆就笑說頭暈了。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁9日出席後勁公園兒童遊戲場啟用，加入與孩童一起玩旋轉咖啡杯。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁9日出席後勁公園兒童遊戲場啟用，現場試爬了一下攀岩場。（中評社 蔣繼平攝） 民進黨籍高雄市長陳其邁9日出席後勁公園兒童遊戲場啟用，現場試跳了一下跳跳床。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月9日電（記者 蔣繼平）高雄楠梓因台積電設廠吸引年輕家庭移入，市府近年加強建置公共設施。民進黨籍高雄市長陳其邁9日出席後勁公園兒童遊戲場啟用，與民代共同視察各項設施，陳其邁因手受傷，衹有試玩盪鞦韆、攀岩場、旋轉咖啡杯、跳跳床等較輕鬆的項目，不過才盪了一下鞦韆，就笑說“轉一圈就頭暈”。



高雄市工務局9日上午舉辦“楠梓區後勁公園兒童遊戲場啟用活動”，該公園規劃9大遊戲區、30項設施，其中最吸睛的“3D立體城堡遊戲塔”結合一隻巨大的粉紅熊熊，張開雙臂迎接孩子展開森林冒險。許多藍綠民代也到場出席。



陳其邁表示，楠梓是人口快速成長的地區，因為台積電的投資，吸引了非常多年輕家庭進駐，目前在高雄市從他上任以來，總共已有65個特色公園，按照各區域不同人口特性，設計更多元的公園項目，來滿足市民需求，非常感謝議會支持。



陳其邁表示，他的任期剩不到一年，今年還會陸續有其他的特色公園，加上超級旗艦公園，像是果嶺公園，以及目前正在整理、台鐵高雄機廠的超大型特色公園啟用之外，我們希望在整個城市保留更多綠地，滿足市民需求。



陳其邁也率隊前往查看各項設施。城堡遊戲塔周遭有盪鞦韆、體健設施、單槓、攀岩場、旋轉咖啡杯、跳跳床。陳其邁才盪了一下鞦韆，就笑說“轉一圈就頭暈”，也嘗試爬一下攀岩，也和孩童一起搭旋轉咖啡杯、玩跳跳床。



61歲的陳其邁稱自己左手臂受傷，不能玩單槓，點名要48歲的綠委李柏毅多拉幾下，不過李柏毅也說自己手受傷，被陳其邁笑說都是傷兵，61歲的無黨籍議員陳善慧只好代表上場，但拉了一下就笑說沒力了。